Китай на сегодня является первой страной, которая предложила мирный план урегулирования российско-украинского конфликта. Но предложение Пекина отвергнуто со стороны ЕС, США и соответственно Украины.

О том, как в Украине отреагировали на китайское предложение по мирному соглашению, рассказал в интервью Minval.az украинский политолог Павел Лакийчук.

— США плохо отреагировали на китайский план мирного договора. Как в Киеве оценили этот договор, ведь он также подразумевал и территориальную целостность Украины?

— Широко анонсированный «Китайский мирный договор» или, как его называют, «Китайский мирный план» по сути ни проект договора, ни поэтапный план мирного урегулирования. Двенадцать пунктов Пекина — скорее отражение позиции КНР касательно российско-украинской войны, весьма обтекаемое.

Кстати, слова «война» или «военный конфликт» в тексте, размещенном на сайте МИД КНР, отсутствуют. Документ называется China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis, что красноречиво. Нет постановки проблемы, нет и путей её урегулирования. Поэтому в Украине эксперты с иронией обозначили опубликованный документ как «китайский немирный неплан». В Украине к нему относятся с определенной долей скептицизма. Тем не менее, Украина приветствует сам факт появления «мирного плана» Китая, считая это желанием Пекина больше вовлечься в урегулирование войны. В Киеве считают, что появление позиции Пекина, пусть и такой формы, это хороший знак, и ожидают от КНР более активной позиции в урегулировании конфликта. По крайней мере, отдельные пункты «китайской позиции» могут быть использованы в будущем для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.

— Прошел год с момента начала конфликта в Украине. Как вы оцениваете итоги войны и куда мы сейчас пришли?

— Итоги первого года войны: Украина выстояла; 24 февраля 2023 года Украина сильнее, чем 24 февраля 2022 года, в военном, политическом плане, и главное — психологически; нашу борьбу поддерживает мир, более 140 стран ООН на нашей стороне, «антипутинская коалиция» — более 50 стран, и, главное — плечом к плечу с нами наши соседи. Это мотивирует. Россия сорвала с себя маску фальшивой респектабельности. В цивилизованном мире она стала страной-изгоем. В общем, как оценивает ситуацию спустя год войны начальник ГУР МО генерал Буданов: «Счет 1:1, мы на 70-й минуте».

— Сейчас многие СМИ ожидают, что летом будет переломный момент в войне. Как бы вы оценили ситуацию?

— К концу 2022 года произошел коренной перелом в отношении наших партнеров касательно военно-технической помощи Украине. Это очевидно по содержанию тех пакетов ленд-лиза, которые анонсировали страны «Рамштайна». Параллельно в стране осуществляются формирование, накопление и подготовка стратегических резервов. Речь идет о наступлении. В Москве тоже это видят. И понимают, что с каждым месяцем ВСУ становится все сильней. И пытаются (и будут пытаться) воспользоваться «окном возможностей» пока не поздно. Перелом будет.

— В своем последнем интервью Джо Байден заявил, что Украине пока не нужны самолеты F-16, и что Крым не сразу будет освобожден. Как вы оцениваете это заявление президента США?

— По заявлению Байдена об самолетах. С моей точки зрения, он прав. Самолеты — это важно. Но основное сейчас — снаряды, боеприпасы, стволы, бронетехника, инженерные средства, средства связи, управления, РЕБ и средства поражения боевых порядков противника на оперативную глубину — все, что нужно для наступления. Самолеты тоже нужны. И этот вопрос никто с повестки дня не снимает. Просто нужно правильно расставлять приоритеты. Те, кто непосредственно занимается ВТС, в курсе. Самолеты — игра в долгую, которую нужно начинать сейчас. Что касается Крыма, то да, не сразу. Посмотрите на карту. Порядок освобождения территорий будет определяться оперативным замыслом и обстановкой. Командование ЗСУ не делит Украину на регионы: это границы Крыма, это Донбасса, это Херсонщины или Запорожья. Для него вся Украина — наша земля, наши люди, которые будут освобождены. Может, освобождение Севастополя станет финальной точкой этой войны, а может, с него все только начнется. Не ищите противоречий там, где их нет.

Ниджат Гаджиев