Евросоюз в субботу обнародовал списки физлиц и компаний, которые попали в новый антироссийский санкционный пакет, включая семь иранских компаний, которые в ЕС считают причастными к поставкам товаров двойного назначения в Россию.

В заявлении Совета ЕС указывалось, что указанные иранские компании и организации «производят военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры».

В списках, в частности оказались следующие компании и организации Ирана: Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, Qods Aviation Industries, Shahed Aviation Industries.