21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным юго-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем — 7-9° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами осадки, в горных районах ожидается снег, который к вечеру постепенно прекратится. В отдельных местах туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 2-6° тепла, днем — 10-15° тепла, ночью в горах — 2-7° мороза, днем — от 2° мороза до 3° тепла.