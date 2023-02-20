О заболеваниях позвоночника мы поговорили со специалистом-экспертом Минздрава, нейрохирургом Джамилем Искендеровым.

— Джамиль муаллим, в начале беседы хотелось бы узнать о наиболее распространенных в последнее время проблемах с позвоночником.

— В последнее время ввиду того, что некоторые люди склонны вести малоподвижный образ жизни, значительно увеличилось количество заболеваний позвоночника. Можно сказать, что после 20 лет большинство людей время от времени испытывают боли в спине. Это следует рассматривать как ранний признак проблем с позвоночником. Одним из самых распространенных заболеваний позвоночника являются грыжи межпозвонковых дисков. Кроме того, распространенными заболеваниями также являются спондилолистез (смещение поясничного позвонка относительно позвонка под ним) и стеноз (сужение) позвоночного канала.

— Каковы основные симптомы разрыва межпозвонкового диска?

— Разрывы межпозвонковых дисков проявляются соответствующими симптомами в зависимости от области позвоночника. Одним из основных симптомов грыжи межпозвонкового диска является болевой синдром. Помимо локальных болей в области позвоночника, где возникла грыжа межпозвоночного диска, эти боли обычно характеризуются распространением защемления нерва. Так, при разрывах (надрывах) в области шеи отмечаются боли в верхних конечностях (руках), при растяжении поясничного отдела позвоночника — в нижних конечностях (ногах), а при травматическом разрыве в грудном отделе позвоночника ощущаются боли в зоне ребер. Помимо болевого синдрома, в зависимости от соответствующего нерва у больных могут быть также нарушения чувствительности и двигательные нарушения, что может привести к нарушению координации движения при ходьбе и потере трудоспособности. По этой причине важно пациенту на ранних стадиях поставить правильный диагноз.

Для диагностики заболевания применяется метод МРТ (Магнитно-резонансная томография). При наличии у пациента соответствующих клинических признаков грыжи межпозвонкового диска надо обязательно сделать МРТ.

Иногда пациенты ошибочно обращаются к нам после прохождения компьютерной томографии. Однако это не правильный подход. При появлении болей пациент должен предварительно обратиться к специалисту, который должен назначить план обследования. Помимо диагностики пациента при помощи МРТ-обследования, мы также выбираем тактику лечения.

— Какие методы лечения используются при грыже межпозвонковых дисков?

— Прежде всего отмечу, что не все грыжи межпозвонковых дисков требуют хирургического вмешательства. При лечении грыж межпозвонковых дисков используются различные методы, одним из которых, безусловно, является хирургическое лечение. Если острую боль у пациента не удается устранить, если у него уже имеются нарушения чувствительности и двигательные нарушения, особенно дисфункции тазового дна, то в данном случае необходимо хирургическое вмешательство. В настоящее время при хирургическом лечении грыж межпозвонковых дисков используются различные методы — классическая открытая операция, микрохирургия, эндоскопическая хирургия, микроэндоскопическая хирургия и др. Решение о том, какой из этих методов следует использовать, зависит от клинических признаков и результатов МРТ-обследования пациента, а также от того, к какому методу в своей ежедневной практике отдает предпочтение лечащий врач. Иногда, кроме грыжи межпозвонкового диска, при обнаружении у больного сочетания стеноза позвоночного канала с нестабильностью позвоночника во время хирургической операции могут быть выполнены более объемные операции с использованием различных имплантатов.

— Можно ли полностью устранить проблему хирургическим путем и есть ли вероятность рецидива (повторное образование грыжи) после операции?

— Конечно, результат хирургической операции зависит от своевременного обращения к врачу. Так, если хирургическая операция проводится на стадии болевого синдрома, то это в большинстве случаев приводит к исчезновению болевого синдрома и возвращению пациента к обычной повседневной жизни. Но если больной обращается за помощью поздно, то есть если у него уже есть жалобы на нарушения чувствительности, двигательные расстройства, дисфункцию тазового дна, после проведенных операций также необходимы восстановительные процедуры, а порой, к сожалению, некоторые из этих симптомов сохраняются. По этой причине пациенты с подтвержденной грыжей межпозвонкового диска должны быть осмотрены нейрохирургом, и после определения необходимости хирургического вмешательства следует начинать другие виды лечения. В противном случае нам придется столкнуться с некоторыми осложнениями, что негативно сказывается на результатах операции.

Безусловно, одним из вопросов, который беспокоит пациентов, является рецидив грыжи межпозвоночного диска после операции. При хирургической операции грыжи межпозвонкового диска в большинстве случаев удаляют часть межпозвонкового диска (часть грыжевого выпячивания), поэтому вероятность рецидива имеется в 3-5-ти процентах случаев. В ряде случаев при полном удалении грыжи межпозвонкового диска, особенно при удалении грыжи в области шеи, повторных разрывов не отмечается.

— Что такое смещение позвонков и какие методы лечения используются для его устранения?

— В норме позвонки, составляющие позвоночник человека, последовательно соединены друг с другом в вертикальном положении. В некоторых случаях соединяющие позвонки между собой связки и диски при ослаблении и повреждении изменяют свое положение вперед или назад относительно друг друга, что известно в медицине как спондилолистез (смещение поясничного позвонка относительно позвонка под ним). В это время появляются различные клинические признаки, связанные с нарушением опорной функции позвоночника. Смещения (соскальзывание) позвонков обычно возникают при ходьбе, сидении, различных движениях тела (наклонах вперед и назад) и проявляется усилением болезненности при их выполнении. Если боль не причиняет пациенту особого дискомфорта, если она не влияет на повседневную деятельность и нет других сопутствующих неврологических симптомов, то нет необходимости в хирургическом вмешательстве.

При спондилолистезе обычно проводят операции по фиксации позвоночника различными имплантатами. Иногда, если причиной соскальзывания позвонков является повреждение межпозвонкового диска, возможно полное удаление или замена межпозвонкового диска вместе с фиксацией позвоночника. Также возможно проведение минимально-инвазивных операций позвоночника PLF и TLIF и др.

— Насколько заболевания позвоночника связаны с возрастом?

— Прежде всего отмечу, что определение «с возрастом у человека должны появляться проблемы с позвоночником» совершенно неверное. Естественно, по мере старения человека в его позвоночнике, как и в других его органах, происходят определенные изменения. Эти изменения называются дегенеративными изменениями. Чем больше дегенеративных изменений происходит в позвоночнике, тем выше вероятность развития заболеваний позвоночника. По этой причине у людей пожилого возраста, точнее, у людей с возрастными изменениями позвоночника, вероятность развития спинномозговых грыж, спинального стеноза и дегенеративного сколиоза значительно выше. Напоследок, хотелось бы отметить, что по мере возможности мы не должны позволять своему позвоночнику «стареть». Для этого важно вести активный образ жизни, не набирать вес и не заниматься тяжелой физической работой.