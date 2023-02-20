Продолжается строительство железной дороги Горадиз — Агбенд протяженностью 110,4 километра.

Работы по проектированию и строительству железной дороги Горадиз — Агбенд были начаты в соответствии с распоряжением президента от 13.03.2021 года.

В соответствии с проектом на этой железной дороге предусмотрено строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд).

Также на этой дороге будут возведены 469 инженерных сооружений, в том числе 41 мост, 22 автомобильных переезда, три тоннеля и другие сооружения. Строительство будет завершено в три этапа.

На участке железной дороги Горадиз — Агбенд, проходящем через реку Хакари, строится самый длинный в Азербайджане железнодорожный мост протяженностью 418 метров с 13 пролетами.