На российско-азербайджанском треке — взлёт дипломатической активности. В столицу Азербайджана прилетел Игорь Ховаев, спецпредставитель МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Российского посредника, который перед этим посетил Ереван, принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, затем — глава МИДа нашей страны Джейхун Байрамов. Уже после переговоров с Ховаевым состоялся телефонный разговор Ильхама Алиева и Владимира Путина, где, как указывается в официальном релизе, «был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа», отмечено значение последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, и в этом контексте была подчеркнута важность безусловного выполнения соответствующих договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией на высшем уровне. В тот же тренд укладывается и визит в Москву парламентской делегации Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Можно догадаться и о причинах роста такой активности — Москва явно намерена перехватить инициативу в поствоенном урегулировании между Азербайджаном и Арменией. Тем более что шансы на такой перехват у Москвы действительно есть. Посредничество Евросоюза — а это был очень сильный конкурент — в результате совместных кульбитов Армении и Франции по сути дела сорвано. После переговоров в Праге не удаётся провести ни одну встречу в формате «Армения — Азербайджан — Евросоюз». Армения отказывается встречаться без Франции, а Азербайджан дал французскому посредничеству резкий отвод. Свою посредническую миссию разворачивают в регионе США, но слишком уж вяло и нерешительно. И, при всем уважении к госпоже Донфрид и тем более господину Блинкену, их телефонные звонки — это не уровень «евросоюзовского» посредничества с участием Шарля Мишеля. Но получится ли у Москвы этот перехват?

РФ обладает как посредник многими преимуществами. Именно ее миротворцы размещены в Карабахе до 2025 года. Более того, в процессе делимитации и демаркации границ у нее есть такой несомненный козырь, как карты Генштаба СССР, где границы республик обозначены максимально четко. Если и США, и Евросоюз могут только усадить представителей Азербайджана и Армении за стол переговоров, то Москва действительно может выступить в качестве модератора процесса. Наконец, есть и «договорная папка» — трехстороннее заявление от 10 ноября и результаты последующих встреч.

Но, во-первых, многое будет зависеть от того, предложит ли Москва свой план урегулирования и если да, то какой именно. Недавняя встреча в Сочи дает здесь немалую пищу для размышлений: Кремль, напомним, предложил тогда «отложить» статус Карабаха «будущим поколениям», что по понятным причинам было отвергнуто Азербайджаном. Как неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев, вопрос статуса закрыт. Еще раньше был, как потом рассказывал Рашид Нургалиев, план, изобилующий «вкусняшками» для сепаратистов, который Москва предложила уже после апрельских боев 2016 года, когда стало понятно, что от установок в стиле «конфликт не имеет военного решения» надо отказываться, и что баланс сил смещается в пользу Азербайджана. Был, наконец, не самый веселый опыт встречи в Казани и отвергнутого «Казанского документа». То есть, «в переводе», посредничество России каждый раз оказывалось безрезультатным именно потому, что предложенные планы урегулирования имели слишком уж явный проармянский крен. Хорошо, если сегодня Ховаев привёз с собой действенную «дорожную карту» урегулирования. Но если Москва опять пойдет по пути исполнения хотелок Еревана, то вместо успешного посредничества вполне может выйти «французское дипломатическое пике».

Во-вторых, в Азербайджане накопилось немало вопросов и к деятельности миротворцев, и к выполнению, а точнее, невыполнению конкретных пунктов Трехстороннего заявления — а это не только Зангезурский коридор, а прежде всего разоружение армянских бандформирований в Карабахе, и транзит по Лачинской дороге мин, оружия, сомнительной публики, на чей въезд в Карабах Азербайджан согласия не давал, наконец, разграбление рудников, что не могло делаться втайне от российских миротворцев…

А в-третьих, никак не получится вынести за скобки «фактор Варданяна». Появление в Ханкенди скандального российского олигарха с понятными «поручениями» Москвы и вполне читаемой «повесткой дня» вызвало в Баку справедливое возмущение. В те же дни, когда Ховаев вёл переговоры в столице Азербайджана, СМИ нашей страны обсуждали возвращение Варданяна в Карабах с новой порцией провокационных «инструкций» из первопрестольной.

И вряд ли имеет смысл напоминать: выступать в роли посредника и одновременно вести в Карабахе провокационные игры при помощи Варданяна у Москвы вряд ли получится. Особенно теперь, когда у Кремля более нет монополии на влияние в регионе.

А.Шакур