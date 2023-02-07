— А вы правда журналист? – обратилась ко мне с вопросом женщина, работающая в зоне отдыха в одном из регионов Азербайджана.

Получив утвердительный ответ, она продолжила:

— Мне нужна ваша помощь. Я зарегистрировалась в социальной сети «Одноклассники», и какой-то мужчина, «сфотошопив» мои фотографии – прикрепив голову к обнаженному телу, меня шантажирует. Что делать?

— Нужно в полицию обратиться.

— Да, но мужчина этот турок, не знаю, сможет ли помочь наша полиция. И еще: у меня братья. Если узнают что-то об этом, все может закончиться трагедией.

О том, чем может обернуться подобная история в Азербайджане, я знаю не понаслышке. Интернет пестрит новостями об «убийствах чести», когда поводом для серьезного преступления может стать и нечто гораздо более невинное, чем «обнаженка». И женщине этой я, к сожалению, ничем помочь не смогла. Потому что расправиться с шантажистами можно лишь одним способом: ведя открытую борьбу, прибегнув к помощи правоохранительных органов.

Группировка «соблазнителей»

Несмотря на то, что до полиции с подобными проблемами доходят лишь единицы, на официальном сайте МВД есть информация о целых группировках, промышляющих шантажом. И главной целью вымогателей являются, конечно, именно женщины.

Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, заявлений на вымогательство путем угроз поступает в органы внутренних дел все больше и больше. Причем, шантажистам не требуется особо утруждаться – достаточно пригрозить обнародовать компрометирующую женщин переписку, и им удается добиться своего.

Независимо от того, печатные ли это средства информации или электронные, на людной улице ли оскорбляют или в соцсетях, открыто ли это делается или под псевдонимом, такие действия, как оскорбление, клевета, вмешательство в частную жизнь, угроза убийством или нанесением телесных повреждений уголовно наказуемы, а нанесение вреда деловой репутации может быть наказано в гражданском порядке.

В случае кибер-преследования однако есть одно «но»: оскорбление или клевета, переданные в личном сообщении, под уголовную статью не подпадет..

Чтобы добиться справедливости, распространение информации через информационные интернет-ресурсы должно иметь «массовый», «публичный» характер.

С печатными средствами массовой информации более-менее все ясно: по закону, зарегистрированное СМИ имеет тираж более чем 99 копий. Но для интернета этот вопрос остается неясным.

Существенно и то, что диффамационные преступления (оскорбления и клевета) не расследуются государственными органами, если жертва такого преследования не соберет все необходимые доказательства, и не представит их в суд против конкретного лица, которое часто скрыто под псевдонимом или чужим именем.

Однако в случае угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, могут быть приняты во внимание и личные сообщения.

Но и тут есть «но»: это будет сделано, только если имелись «реальные основания» опасаться исполнения этой угрозы. Без этого правоохранительные органы в лучшем случае ограничатся профилактической беседой, а то и этого не дождетесь.

При этом вы можете подозревать, что за анонимом скрывается конкретный человек, но доказать это можно только путем оперативно-технических мероприятий, которые проводятся лишь после возбуждения уголовного дела.

Есть и другое «но»: не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и подпадающее под уголовное наказание (например, те же угрозы), но в силу «малозначительности не представляющее общественной опасности, то есть не причинившее и не создавшее угрозы причинения вреда личности». Опять же, неясны критерии, по которым будет оцениваться «значительность» угрозы. Другими словами, пока жертву не убьют или не покалечат, у чиновников всегда есть возможность заявить, что угроза не реальна, а оскорбление незначительно.

Ох уж этот «менталитет»!

В Азербайджане ситуация усугубляется «менталитетом». Общество массово травит женщин, публично осуждая их за «недостаточно скромные» наряды, общение с мужчинами и даже посещение развлекательных заведений. Доходит до того, что толпа готова оправдывать ужасные преступления: избиение, насилие и даже убийство женщин.

Часть общества поддерживает травлю женщин, играя на руку гнусным преступникам. Масла в огонь нередко подливают и местные Интернет-СМИ. В погоне за «кликами» они стараются всеми способами спровоцировать скандал, поддерживая всеобщее осуждение. Впрочем, за СМИ водятся и другие «грешки». Нередки случаи, когда Интернет-ресурсы распространяют фотографии женщин, размещенные в соцсетях в ограниченном доступе. Для того, чтобы разразился скандал и массы принялись травить женщину, не требуется много усилий, достаточно опубликовать чью-нибудь личную фотографию с курорта, к примеру, в купальнике или слишком открытом наряде.

Беспомощность и незащищенность

По данным ООН, 18% женщин всего мира (а составляет это, ни много ни мало, 9 миллионов!) испытывали проблемы из-за агрессивного поведения и насильственных действий пользователей Интернет, сообщает Wired.

По утверждению психолога-консультанта Назрин Сулеймановой, самое глубокое и сильное чувство, которое женщины испытывают в подобных ситуациях – это чувство беспомощности и незащищенности.

«Нередко эти женщины чувствуют, что их предали, ведь именно от мужчин на подсознательном и сознательном уровнях они ожидают, что те будут беречь их и защищать.

Женщины испытывают разочарование и страх перед обществом. Потому что, на глубинном уровне ожидают, что общество поддержит их, как это было в далекие времена, когда был популярен закон «око за око и зуб за зуб».

Также они совершенно растеряны, так как понимают, что покинуты государством. Ведь именно правовые нормы и законы призваны восстановить справедливость, но на практике мы наблюдаем совершенно иную картину.

В результате часто возникает странный алгоритм: пострадавшие женщины стыдятся случившегося, и это чувство усугубляется тем, что общество, призванное охранять их, внушает им дополнительно вину, превращая из жертв в провокаторов-агрессоров», — считает психолог.

Как же быть?

Проблема кибернасилия против женщин актуальна во всем мире. По данным ООН, 95% всего агрессивного поведения и распространения ложной информации в интернете нацелено против женщин. 73% женщин в интернете испытали на себе насилие по половому признаку, прекрасная половина человечества становится мишенью для травли и оскорблений в 27 раз чаще, чем мужчины.

«Вмешательство в личную жизнь (сбор документов и записей, содержащих личную семейную тайну, их распространение, продажа или передача третьему лицу) наказуемы. Но, если это не было сделано с использованием служебного положения или дрона, то наказание может ограничиться штрафом до 500 манатов, общественными или исправительными работами. Думаю, что со мной согласятся, что штраф в пару сотен манатов – не совсем адекватное наказание за разбитую семью, уничтоженную деловую репутацию и другие последствия таких публикаций. Но на деле даже такие наказания применяются крайне редко», — комментирует правозащитник Эльдар Зейналов.

Да, и без содействия интернет-провайдера в сборе необходимых данных доказать что-либо практически невозможно. Последние же, по словам Э.Зейналова, вовсе не жаждут содействовать.

«Интернет-провайдеры не торопятся наказывать нарушителей интернет-этики, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов, и, соответственно, не сотрудничают с жертвами в части документирований этих нарушений», — говорит правозащитник.

Что в таком случае можно посоветовать жертве кибератак? По мнению Э.Зейналова, в основном, целью атак является вывод жертвы из равновесия, провокация какой-то хаотической, раздраженной реакции.

«В таком случае лучше попытаться проигнорировать нарушителя. Если пишут на личную страничку, в чат, гостевую книгу вашего сайта – просто сотрите написанное и заблокируйте адрес отправителя. Такая возможность у пользователей интернета есть. Даже простое помещение злоумышленника в «черный список» делает его писанину на общедоступных форумах невидимой для вас лично (хотя и видимой для остальных).

Вы также можете написать администрации этих форумов и сайтов, чтобы они удалили написанное про вас и заблокировали автора.

Помните, что в случае, если вас лично оскорбляют или публикуют личную информацию, пусть даже и анонимно, а администрация ресурса не принимает мер, то можно подать в суд уже против администрации сайта. Точно так же, если в случае угроз физической расправой полиция не принимает мер, то можно пожаловаться в административно-хозяйственный суд уже на полицию.

Вне зависимости от того, собираетесь ли вы в данный момент жаловаться или нет, документируйте наиболее опасные или информативные публикации. В другом настроении вы сможете извлечь из них пользу, например, для анализа того, кто именно скрывается под псевдонимом или заказал кибератаку (массовые атаки всегда бывают заказаны или организованы). Иногда важнее узнать, кто стоит за атакой, чем отвечать на каждый выпад, чтобы ответить ему или ей каким-то другим образом», — советует правозащитник.

Между тем кибернасилие в наши дни приобретает характер пандемии, на которую давно уже пора обратить пристальное внимание.

Лейла Лейсан

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Защита прав и свобод человека, повышение уровня правовой и политической культуры, повышение политической и социальной активности»