1 февраля Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, моросящий дождь. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 7-10° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, ночью в горах 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.