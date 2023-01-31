Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине началась из-за того, что Киев вовремя не приняли в НАТО. Об этом он написал в колонке для The Washington Post.

«Десятилетиями мы использовали дипломатическую двусмысленность на тему НАТО и Украины — и это закончилось полной катастрофой… Результат — худшая война в Европе за последние 80 лет…

Путин вторгся не потому, что думал, что Украина собирается вступить в НАТО. Он всегда знал, что это маловероятно. Он напал на Украину, потому что считал — и имел многочисленные доказательства этого — что мы не очень серьезно относились к защите Украины.

Если бы мы были достаточно смелыми и последовательными, чтобы привести Украину в НАТО — если бы мы действительно имели в виду то, что говорили, — то этой полной катастрофы можно было бы избежать», — отметил политик.