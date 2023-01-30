Теракт, совершенный в пятницу утром против сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране – результат достаточно долгого периода конфронтации, нагнетаемой со стороны пришедшего после выборов к власти радикального крыла иранской политической элиты, дублирующей госструктуру – КСИР. Об этом заявил экс-глава МИД Тофик Зульфугаров в блиц-интервью изданию Minval.az.

По мнению дипломата, именно эти круги шаг за шагом осуществляют действия, приводящие к постоянному возникновению напряженности. И ясно доказывает сказанное теракт, предпринятый против посольства Азербайджана.

Т.Зульфугаров отметил, что хотел бы заострить внимание на двух определяющих обстоятельствах, свидетельствующих о срежессированности данного теракта, организация и управление, которым выходит на достаточно высокий уровень в политической иерархии Ирана.

«Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что служба безопасности, полиция на протяжении достаточно долгого времени полностью устранились, и террорист делал все, что хотел в течение 20-30 минут, а именно врывался на территорию посольства, стрелял из автомата. Полное отсутствие хоть какой-то реакции службы безопасности на протяжении этого периода могло быть результатом только одного – полного их отстранения», — говорит дипломат.

Он подчеркнул, что посольство Азербайджана находилось в дипломатическом квартале Тегерана, где расположены посольства и дипкорпуса других иностранных государств.

«То есть, это зона, где есть несколько поясов безопасности. И вот мы видим, что вся охрана почему-то отсутствует», — заметил наш собеседник.

Второй, ставший определяющим, момент, на который обратил внимание Т.Зульфугаров — сразу после задержания террористу был предоставлен микрофон и возможность для заявлений.

«Я не помню такого второго случая. Кроме того, три месяца Иран сотрясают акции протеста, и что-то мы ни разу не видели, чтобы кому-то из протестующих полиция позволила взять в руки микрофон, дабы он мог делать какие-то воззвания. То есть провокация эта тоже была срежессирована, причем, режиссерами высокого уровня. Поэтому Азербайджан предпринял шаги, на мой взгляд, весьма адекватные, а именно решение об эвакуации посольства», – отметил дипломат.

Т.Зульфугаров считает, что на это громкое событие наложилось еще и другое: уже почти два дня ведутся боевые действия на территории самого Ирана.

По его словам, на фоне эвакуации посольства Азербайджана видно, что целый ряд государств предпримет аналогичные шаги.

«Касаясь общей ситуации ясно, что сегодня под руководством Израиля формируется антииранская западная коалиция, уже практически сформировалась арабская антииранская коалиция, и очень многое будет зависеть от действий Ирана в отношении Азербайджана, потому что, если будут продолжаться провокации против нашей страны, то иранское руководство увидит новую антииранскую коалицию в лице Азербайджана и Турции, являющихся военными союзниками.

Поэтому такая перспектива, плюс внутренняя нестабильность и раскол де-факто политической элиты Ирана на радикалов и умеренных, экономические проблемы, да еще и землетрясения – все это свидетельствует о том, что Иран стоит перед серьезным выбором. Но если Азербайджан увидит изменение этой ситуации, конечно же, будет сторонником того, чтобы отношения между нашими странами вернулись хотя бы на прежний, доконфликтный уровень», – рассказал экс-глава МИД.

Отвечая на вопрос корреспондента Minval.az: «Кто стоит за терактом?», Т.Зульфугаров заявил, что хоть политическое поле Ирана разнообразно, тем не менее, в политической элите этой страны очень много друзей Азербайджана. Но есть и противники тоже, особенно после прихода к власти нынешней администрации – представителей КСИР.

«Мы также должны понимать, что все эти протестные явления в Иране происходят из-за влияния т.н. «невидимых» лидеров, так как видимых лидеров мы по-прежнему не наблюдаем. А протестные явления явно управляются, и управляются изнутри противниками радикалов, находящихся у власти. Прежде всего, я бы искал заказчиков всех этих дел во внутренних лидерских кругах», – сказал дипломат.

По его словам, эта политическая элита обладает очень весомыми рычагами, в том числе и большими материальным возможностями, которые она получила в результате долговременного контроля экспорта иранской нефти в обход санкций. Кроме того, многие виды экспорта и контрабанды долгое время контролировались этими структурами.

«Понимаете, мы имеем дело не с религиозными радикалами, а с очень богатыми людьми, поэтому какое-то взаимодействие их с внешними игроками полностью не исключается. Иран сотрясают очень серьезные политические процессы. И я думаю, что благоразумие и наличие такого большого количества противников сделают неизбежным изменение политического курса в Иране», — отметил Т.Зульфугаров.

На вопрос корреспондента об отсутствии реакции Ирана на ход расследования теракта, направленного против посольства Азербайджана в Тегеране, Зульфугаров ответил вопросом: «А, может быть, они пока тушат пожары?».

Яна Мадатова