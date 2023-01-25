Метания Армении из российского угла в западный, и наоборот, уже давно никого не удивляет. Пашинян и Ко за относительно короткий период столько раз «переобувались в воздухе», что можно и со счету сбиться.

Ясно одно: Ереван явно путает сбалансированную политику с поведением «хамелеона». Понятно, что в союзничестве Армении с Россией или партнерстве с Западом на равных не может быть и речи. У «гордой» Армении могут быть лишь покровители и сюзерены, иного не дано.

Вот и сегодня Ереван никак не может определиться с сюзереном, ложась то под Россию, то под Запад. И подобные «шараханья» особенно наглядно проявляется на фоне акции протеста азербайджанских экоактивистов и волонтеров на дороге Ханкенди-Лачын.

Армении не только представился шанс завести старую шарманку о «блокаде» и «геноциде», но и появился козырь обидеться на Россию, которая не защищает «умирающих от голода» карабахских армян. А это значит, что девиз Остапа Бендера «Запад с нами» вновь актуализировался в армянской среде.

Как Ереван будет дальше выстраивать отношения с Москвой? Что даст Армении курс, взятый на Запад? Эти и другие вопросы в беседе с «Минвалом» прокомментировал российский политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

По словам политолога, Никол Пашинян, собственно, никогда не скрывал, что хотел бы расширить сотрудничество с западными игроками. «А на фоне кризиса вокруг Лачинского коридора и прогнозов о возможных новых всплесках вооруженной эскалации на армяно-азербайджанской границе развитие связей с западными державами имеет для премьера Армении и внутриполитическое значение – стремление продемонстрировать внутренней аудитории, что официальный Ереван пытается найти альтернативные пути решения этих проблем», — добавил он.

В то же время наш собеседник подчеркнул, что другое дело, в каких масштабах сами западные игроки готовы вкладывать ресурсы в отношения с Ереваном. «Демонстрации флага» они, конечно, будут проводить.

«Среди событий января 2023 года вспомним, навскидку, переговоры с Николом Пашиняном спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломины или визит в Ереван спикера Национальной Ассамблеи Франции Яэль Браун-Пивэ. Но вопрос в том, насколько заметные гарантии западные игроки могут дать Еревану.

Возможно, неучастие Никола Пашиняна во Всемирном экономическом форуме в Давосе связано не только с вероятным нежеланием с его стороны проводить встречу с Ильхамом Алиевым (по крайней мере, в данный момент и на этой площадке), как это часто трактуется экспертами, но и с тем, что премьер Армении, среди прочего, не ожидал каких-то практических шагов в сторону Еревана от западных игроков в рамках этой конференции и не хотел девальвировать в глазах внутренней аудитории саму тему взаимодействия с ними», — отметил Михаил Нейжмаков.

Как заявил политолог, пока для Еревана взаимодействие с западными державами является, в том числе, частью курса на укрепление собственных переговорных позиций в диалоге с Россией.

«Конечно, вряд ли в правительстве Армении всерьез рассчитывают, что российский миротворческий контингент будет подавлять акцию азербайджанских активистов в Лачинском коридоре силовым путем. Но в Ереване, возможно, считают, что еще вероятно добиться от России шагов в дипломатической сфере, которые привели бы к определенным подвижкам для разрешения данного кризиса по менее проблемному для армянской стороны сценарию.

Кроме того, возможно, команда Никола Пашиняна надеется на уступки и гарантии со стороны Москвы в иных вопросах. Например, стремясь не допустить дальнейшей активизации усилий сторонников Рубена Варданяна по расширению влияния в самой Армении», — сказал Михаил Нейжмаков.

Далее политолог заметил, что диалог между Москвой и Ереваном в ближайшее время будет достаточно сложным, особенно в случае, если на армяно-азербайджанской границе произойдут новые всплески вооруженной эскалации.

«Тем не менее, охлаждение отношений Москвы и Еревана еще не предполагает их разрыва, так что, скорее всего, в ближайшее время будут наблюдаться новые попытки активизации переговоров между ними», — заключил он.

Фарид Теймурханлы