Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривал возможность приобретения чемпионата мира по кольцевым гонкам на автомобилях «Формула-1», сообщило агентство Bloomberg.

Сделку свернули на ранних стадиях переговоров в 2022 году, поскольку владелец «Формулы-1» Liberty Media Corp. не заинтересовался перспективой продажи.

В агентстве отметили, что саудовский фонд не отказался от планов по покупке нового актива и станет участвовать в торгах, если Liberty Media передумает и решит его продать.

Компания Liberty Media американского предпринимателя Джона Мэлоуна купила «Формулу-1» в 2017 году за $4,4 млрд. В настоящее время рыночная стоимость актива составляет $15,2 млрд.

Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет активами на сумму $400 млрд. Осенью 2021 года Эр-Рияд купил клуб Английской премьер-лиги «Ньюкасл».