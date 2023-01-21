Представители коалиции стран, участвующих в политике потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ, согласились в марте произвести пересмотр уровня потолка цен на российскую сырую нефть с учетом возможных изменений на рынке после введения в действие с февраля предельных цен на нефтепродукты. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении Минфина США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

«Коллективно заместители министров стран коалиции, установившей политику потолка цен, признали, что потолок цен на российскую сырую нефть к настоящему моменту выполняет двойную цель коалиции, которая заключается в том, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и стабилизировать глобальные энергетические поставки», — говорится в тексте.

«При условии, что потолок цен продолжит выполнять двойную цель коалиции, заместители министров согласились произвести пересмотр уровня потолка цен на сырую нефть в марте», — говорится в тексте. Как отметили в американском ведомстве, это «позволит коалиции учесть развитие событий на мировом рынке после того, как будут введены в действие предельные цены на переработанные продукты». Кроме того, будут учтены «результаты технического обзора потолка цен на сырую нефть со стороны ЕС».

«Встреча подчеркнула единство участников коалиции, установившей потолок цен, в отношении того, чтобы привлекать Россию к ответственности за счет этой исторической политики», — утверждает Минфин США.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия с 5 декабря 2022 года ввели потолок цен на поставляемую по морю российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже.

27 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, запретив с февраля поставки российской нефти покупателям, которые примкнули к этому ограничению. При этом глава государства отдельным пунктом оставил за собой право принимать специальные решения о поставках нефти и нефтепродуктов, осуществление которых запрещено этим указом. Министерству энергетики РФ поручено осуществлять мониторинг исполнения запрета. Документ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.