Конгресс штата Юта почтил память жертв 20 января 1990 года в Баку и выступил с заявлением в связи с этой трагедией, передает Report.

В резолюции подчеркивается, что Азербайджан является первой светской демократической республикой в ​​тюркско-мусульманском мире, одной из первых стран, предоставивших женщинам избирательное право, в стране на самом высоком уровне обеспечивается межконфессиональная гармония, отмечается, что между штатом Юта и Азербайджаном существуют тесные связи, в стране продвигаются демократия и экономическое разнообразие.

Документ был представлен на рассмотрение послом Азербайджана в США Хазаром Ибрагимом.

Посол Хазар Ибрагим принял участие в сессиях Сената и Палаты представителей. В ходе заседания была отмечена роль январских событий в истории современного Азербайджана.