Заместитель бывшего министра обороны Ирана Алиреза Акбари, который был казнен за шпионаж, получил от британских властей более €2 млн, а также дома в нескольких европейских городах.

Об этом сообщило Министерство разведки Ирана.

«Когда британцы в два этапа сделали Акбари шпионом, они спланировали его побег из Ирана, заплатили ему более €2 млн», — говорится в заявлении ведомства, текст которого опубликовало агентство Tasnim.

По данным Министерства разведки Ирана, Акбари также были предоставлены дома в Вене, Лондоне и на юге Испании. Шпион получил от британских властей вид на жительство, а затем стал подданным Соединенного Королевства.

По версии иранской стороны, Лондон запрашивал у Акбари информацию, связанную с секретными военными проектами, методами обхода санкций, а также сведения, касающиеся различных правительственных учреждений Ирана и ученых.