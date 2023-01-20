17 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе дал интервью китайскому телеканалу CGTN. Хотелось бы принципиально отметить, что данное интервью представляет собой не только информационную ценность. Глава государства условно определил контуры морального кодекса современной политики. А ведь именно этого свойства в политических отношениях с каждым годом становится все меньше и меньше. Отчасти поэтому уверен, что интервью привлечет широкое внимание международной общественности.

Для наглядности выводов определим несколько смысловых тезисов из вышеотмеченного интервью. Тезис 1-й: «… никогда не даю обещаний, которые не смогу выполнить». Данная ценностная установка президента принципиально отрицает демагогию в процессе государственного управления. Потому как именно на демагогии, как раз и зиждется политическая риторика радикалов.

Тезис 2-й: «Предпочитаю демонстрировать результаты». Данная политико-ценностная установка уже указывает на наличие целевых программ, которые не только определяют государственные приоритеты, но и страхуют политику от стихийного управления.

Тезис 3-й: «Мы были свидетелями многих политических или избирательных кампаний, основанных на ложных обещаниях. Но это не привело к успеху. Успех был лишь кратковременным». Эти слова указывают не только на приверженность президента ценностям абсолютной морали, но и говорят о том, что глава государства является сторонником рационализма и в своей политике отталкивается от позиций политического реализма.

Тезис 4-й: «… народ все очень хорошо понимает и помнит». Если не учитывать национальные интересы и такой фактор как «исторической память нации», то это может привести к потери общественного доверия. Мифологизация политики может привести к идеологическому банкротству. Крах армянской политики мифологизации является тому очевидным свидетельством. Аморфность государственной политики — самообман, который может привести к идеологическому краху.

Тезис 5-й: «Если вы не выполняете свои обещания, народ вас не поддержит. Поэтому я всегда предпочитаю демонстрировать то, что сделано, а также всегда советуюсь с людьми о наших планах». Данная установка уже указывает на то, что президент в процессе реализации государственной политики является сторонником принципа «прозрачности». Собственно говоря, продолжительные реформы системы государственного управления доказывают это. Чрезмерная насыщенность информационного пространства также косвенно указывает на определенную прозрачность системы госуправления.

Тезис 6-й: «Прежде всего нужно вести себя с народом порядочно, и тогда он поддержит вас и будет вам доверять». На самом деле глава государства этими словами фактору «доверия» придал статус моральной ценности современной политики. Именно «народное доверие» определяет коэффициент легитимности власти. А фактор «порядочности» уже определяет ценностные ориентиры в рабочем сознании и поведении государственного чиновника.

Тезис 7-й: «Я несу ответственность за каждое слово, сказанное мною за время своего пребывания на посту президента.» Обособление в политике такого морально-правового фактора как «ответственность» указывает на волю и силу руководителя, а также говорит о приверженности в политических отношениях демократическим ценностям.

Тезис 8-й: «Думаю, что амбиции разных стран, борьба за так называемое лидерство либо в регионе, либо в мире и неправильная оценка собственного потенциала, недооценка своих визави или оппонентов ведут к недоверию, к напряженности и войнам». Ильхам Алиев уже указывает не только на одну из основных причин современных конфликтов, но и подсказывает международным организациям, на какой фактор необходимо уделять особое внимание.

Тезис 9-й: «Наша политика всегда была основана на сотрудничестве в подлинном смысле этого слова, ибо мы твердо верим, что залогом успеха является только сотрудничество». Этими словами президент на самом деле дал четкий месседж международному сообществу, что Азербайджан всегда открыт к конструктивному сотрудничеству. Более того, он опроверг конфликт как метод реализации каких-либо политических целей. К тому же, видение обособляет значимость политического диалога.

Тезис 10-й: «Чем больше вы отдаете, чем больше вы помогаете, тем больше вы получите». Данная ценностная установка говорит о действенности принципов абсолютной морали в политике. Таким образом Ильхам Алиев в современной системе международных отношений вновь выступает в качестве инициатора гуманитарных тенденций. Это именно те тенденции, которые смогут вернуть веру в силу международного права и веру в когда-то существующую добрую волю системы международных отношений.

Асиф Адиль