Обнародован прогноз погоды на 19 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в течение дня без осадков. Ночью и утром местами туман, возможна небольшая морось, ветер северо-восточный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем — 7-10° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 775 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью — от 2°мороза до 3° тепла, днем — 7-11° тепла, ночью в горах — 5-10° мороза, днем — от 3°мороза до 2 ° тепла.

Ночью и утром в горных районах дороги покроет гололед.