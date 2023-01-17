С первого января размер минимальной заработной платы в Азербайджане составил 345 манатов. До этого момента данный показатель равнялся 300 манатам. Такая же зарплата, приравненная к минимальной, у дворников. На прошлой неделе Minval.az писал о том, как тяжела работа дворника в Азербайджане, которому и в снег, и в дождь, в любую непогоду, приходится практически вручную разгребать мусор и убирать грязь с улиц. Писал о том, что труд дворника, часто сопряженный с риском для жизни, не оценен по достоинству. Однако дворники в Азербайджане – не единственная категория работников, чей труд оценен не по достоинству.

Но если уборка улиц в Азербайджане не требует никакой квалификации и окончания вуза, то для того, чтобы стать патологоанатомом необходимо закончить Медицинский университет, ординатуру. То есть, на получение базового образования нужно потратить шесть лет и еще два года – на ординатуру. И все это ради 590 манатов в месяц. Да, именно столько сегодня в Азербайджане на руки получает врач-патологоанатом, всего на 245 манатов больше, чем дворник.

Официально зарплата судмедэксперта составляет 750 манатов, но после налоговых вычетов на руки выдается 590 манатов. А ведь эти работники морга — высококвалифицированные специалисты, выполняют не только самую грязную, но и вредную работу, требующую больших знаний.

Помниться, что еще в 2017 году член комитета Милли Меджлиса АР по правам человека Фазиль Мустафа обещал поставить вопрос повышения материального довольствия работников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии при Министерстве здравоохранения АР на обсуждение на сессии парламента. За это время неоднократно, как минимум два раза, была повышена и доведена до семи тысяч манатов зарплата рядового депутата ММ, ну а зарплата патологоанатома осталось той же. А за патологоанатомов никто и слова не молвил.

Пока патологоанатомы, пропитанные с головы до ног ядовитым формалином, в мрачном «царстве» смерти – морге ковырялись в человеческих трупах, большая часть изнеженных отсутствием физического труда и моральных потрясений депутатов дремала в мягких креслах на заседаниях парламента, и по инерции при голосовании нажимала кнопку «ЗА». А в перерывах между «активной» деятельностью парламентарии жаловались на низкую зарплату и высокие цены на продовольствие, за что и становились объектами насмешек в социальных сетях.

По этому поводу даже придумали анекдот: «Депутат пришел к врачу и пожаловался на бессонницу. На вопрос: «Как давно вас мучает бессонница?» депутат ответил, что в последний раз на заседании парламента даже слышал, что обсуждали».

Конечно же, перед нами не стоит задача – обидеть и унизить всех депутатов, среди них очень много достойных уважения и всяческих похвал парламентариев, которые активно продвигают интересы государства и заботятся о правах граждан. Но также немало тех, так называемых «пожизненных» депутатов, которые относятся к своей работе как к данности, а себя считают богоизбранными. А некоторые из них, несмотря на свой почтенный возраст, даже становились фигурантами скандалов. Думаю, нет необходимости называть поименно депутатов, в том числе бывших, вляпавшихся по своей глупости в скандалы, интернет пестрит информацией на эту тему. Тем более, что статья сия не про них. Однако данное сравнение приведено для того, чтобы читатель увидел контраст между указанными категориями работников и неправильное отношение к оценке труда человеческого.

Патологоанатомы – не менее умны и интеллектуальны, чем депутаты, а дальше более. Для того, чтобы дать грамотное заключение экспертизы патологоанатом должен овладеть 20 науками. В советское время работа врача-патологоанатома была самой высокооплачиваемой и достигала 180 рублей, затем по величине зарплаты шли хирурги и анестезиологи, а далее терапевты, которые получали 90 рублей.

Как заявил в беседе с Minval.az патологоанатом одного из региональных подразделений Объединения судмедэкспертизы и патологоанатомии, пожелавший остаться неназванным, помимо зарплаты им за вредность (из-за формалина) давали молоко и другие продукты. Кроме того, дополнительно оплачивали дежурство и сверхурочную работу. Однако всего этого теперь уже нет, но остался формалин с его разрушающим действием на организм.

Средняя продолжительность жизни патологоанатомов — 70 лет, отмечает медик.

Отметим, что срочную надбавку к заработной плате, установленную распоряжением президента Ильхама Алиева «Об усилении социальной защиты медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVİD-19)» от 18 марта 2020 года, получают не все судмедэксперты и патологоанатомы. Это распоряжение охватило только судмедэкспертов Насиминского, Бинагадинского, Сабунчинского районов, включенных в список медработников, входящих в группу повышенного риска в связи с развернутой масштабной борьбой с коронавирусной инфекцией COVİD-19.

Напомним, что срочная надбавка установлена в 3-5-кратном размере их ежемесячного должностного (тарифного) оклада. Такая избирательность вызвала недовольство остальных судмедэкспертов и патологоанатомов, которые в период пандемии подвергались не меньшему риску, чем их коллеги из Насиминского и Бинагадинского районов.

Тогда директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов в ответ на это заявил, что по республике около 70 отделов, в том числе 12 бакинских районных (моргов). Но определены несколько региональных и столичных отделов судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, где должны исследоваться тела зараженных коронавирусом.

«Хотя в объединении более 800 работников, не все они получат надбавку к зарплате», — сказал А.Гасанов, однако согласился с тем, что и остальные эксперты сталкиваются с рисками, но тут же вставил, что для предотвращения случаев заражения всем работникам розданы специальные защитные комбинезоны.

Между тем наш источник рассказал о том, в каких условиях приходится работать патологоанатомам.

«Представьте себе, что во многих моргах города нет холодильника, мы вынуждены доплачивать другим отделениям судебно-медицинской экспертизы, чтобы они приняли на хранение тело нашего покойника, которое должны забрать через несколько дней. Мы технически не обеспечены и до сих пор работаем с инструментами, оставшимися с советских времен. У нас нет элементарной «черепахи». Мы черпаем кровь из тела ложкой. Часами пропадаем на вскрытиях тел, глотая ядовитые пары формальдегида. А сотрудники правоохранительных органов, которые вынуждены появляться здесь по роду деятельности, сразу зажимают нос. У нас даже нет бахил, мы входим в секционную в пакетах из BRAVO. В таких ужасных условиях мы работаем и за это получаем мизерную зарплату. Даже канцелярию нам выдают за деньги», — возмутился патологоанатом.

По словам источника, только в больницах TƏBİB зарплата врачей достигает 1 500 манатов.

Согласитесь, что несправедливый подход. Нельзя принижать тяжелый труд человека, который восемь лет проучился в вузе. Выходит, что проучился в вузе, чтобы получать зарплату дворника. Поэтому у нас и наука слаборазвита, потому как вместо развития специалисты думают о хлебе насущном.

Рамелла Ибрагимхалилова