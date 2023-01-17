Возбуждено уголовное дело о хищении государственного имущества.

По информации Ходжавендской районной прокуратуры, проведено расследование по факту совершения правонарушения в Ходжавендской центральной районной больнице.

В ходе расследования было установлено, что должностные лица ЦРБ присвоили крупный объем государственного имущества в течение 2020-2022 годов.

В связи с этим в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (растрата с использованием служебного положения), 179.2.4 (растрата с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.