В последние годы государственные органы Азербайджана много говорят о разрушении социальных ценностей, института семьи и поисках борьбы с этим негативным явлением. Местные СМИ пишут об увеличении числа разводов в стране, а правоохранительные органы – об учащении бытовых преступлений на почве развода. В связи с этим все чаще женщины и дети становятся жертвами бытового насилия.

Но в то же время наблюдается другая динамика. Все больше азербайджанских мужчин в процессе развода вступает в борьбу не просто за право общения со своим ребенком, но и за право постоянного участия в его жизни, образовании и воспитании, несмотря на стандартную модель, действующую в судебной практике Азербайджана. Согласно этой модели, малолетний ребенок при разводе родителей остается с матерью, а отец платит алименты и наделяется правом общения с ребенком. Конечно же, судьи придерживаются такой концепции в том случае, если мать добросовестно выполняет все свои обязательства перед ребенком и положительно влияет на его духовно-нравственное развитие, то есть, когда нет оснований лишать мать права участия в воспитании своего чада (проживания по одному адресу). А таких случаев – большинство.

Но как при этом быть отцам, которые не меньше матерей нуждаются в детях, как в воздухе, не менее ответственны и не хотят доверять их воспитание никому другому? Ведь «плохой» муж — не всегда плохой отец.

С этим вопросом Minval.az обратился к адвокату Поладу Джаббарлы, специализирующемуся на бракоразводных процессах. Он отметил, что рост разводов в стране, конечно, наблюдается, но его нельзя назвать резким.

— По закону, как по Конституции, так и по семейному кодексу, у обоих родителей одинаковые права на ребенка. Нельзя сказать, что у матери больше прав или наоборот. Традиционная судебная практика Азербайджана такова, что дети, особенно малолетние, обычно остаются с матерью. Считается, что ребенок больше должен общаться с матерью, чем с отцом, особенно, если ребенок – девочка. Но законодатель никак не ограничивает и не запрещает отцу участвовать в воспитании и жизни ребенка. Отец в любое время может общаться с ребенком, если, конечно, ему не запрещает это бывшая жена.

— Но многим отцам недостаточно такого периодического общения. Более того, мужчины не хотят мириться с тем, что их детей будет воспитывать отчим, который рано или поздно появится в жизни бывшей супруги. Отцы против того, чтобы чужой мужчина проживал по одному адресу с их ребенком, тем более с девочкой. Одна только мысль о том, что отчим будет разгуливать по дому в нижнем белье или же повысит голос на ребенка (или детей) приводит отцов в ярость. И с этими беспокойствами и вопросами мужчины обращаются к нам. Как быть? Есть ли у отцов шанс в случае отсутствия оснований для лишения матери права воспитания ребенка добиться решения суда, позволяющего ему проживать по одному адресу с ребенком, то есть, непосредственно и постоянно участвовать в воспитании чада?

— Законодательство – это общее правило для семейных отношений. Но закон всегда оставляет возможность решить спор в том или ином порядке. Поэтому я и говорю, что права у них одинаковые, однако судебная практика такая, что ребенка обычно оставляют с матерью. То есть, суд может вынести решение, чтобы ребенок остался с отцом, несмотря на высокое нравственное воспитание матери и ее способность обеспечить ребенка всеми необходимыми условиями для достойного проживания.

Все должно рассматриваться индивидуально в рамках конкретного дела. Для этого есть комиссия по делам несовершеннолетних, попечительская комиссия. Отец, конечно, может предъявить свои доказательства и суд должен все оценивать в комплексе. Поэтому, когда суд выносит решение, в нем пишут: «Учитывая обстоятельства дела…». Если практика складывается так, что ребенок остается с матерью, это вовсе не значит, что отец не может требовать тоже для себя.

— Исходя из практики бракоразводных процессов в Азербайджане за последние годы, какие позитивные сдвиги в сознании людей и какие негативные вы можете отметить? Одно изменение уже отмечено, это ярко выраженная отцовская ответственность.

— Я бы не сказал, что раньше такого не было. Более 15 лет я занимаюсь бракоразводными процессами. За эти годы ничего почти не изменилась. Но в последнее время в моей практике наблюдается такая тенденция: отцы добровольно готовы выплачивать алименты и брать на себя остальные заботы по материальному обеспечению детей.

— То есть, отцы добровольно отказываются от имущества в пользу детей и бывшей жены?

— Нет, я не об имуществе.

— Вы просто сказали про материальное обеспечение. О чем речь?

— Речь о том, что по конкретным делам отцы добровольно решают материальные вопросы. Это моя практика и мое субъективное мнение.

— Ну что ж, тоже неплохо. Теперь, что касается алиментов. У нас же по закону как? Закон предусматривает уголовное наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов. Как по-вашему, насколько часто злостных неплательщиков сажают на год в тюрьму?

— В моей практике уголовной ответственности было мало. Административной ответственности было много. В рамках исполнения судебного решения исполнитель к этим вопросам относится чувствительно и не делает поблажек нарушителям.

— Еще такой момент. Часто были случаи, когда отцы ссылались на безработицу, чтобы не платить алименты, ведь официально они нигде не числились, но при этом где-то работали и зарабатывали деньги. И им удавалось уклоняться от уплаты алиментов. Как сейчас решается этот вопрос?

— Сегодня такие моменты тоже встречаются, но опять-таки нарушители привлекаются к административной ответственности.

— В России много лет как действуют механизм конфискации имущества у отцов, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов или не имеющих возможности выплачивать их. Судебные приставы конфискуют бытовую технику и другие ценные предметы быта в счет долга, накопленного за время уклонения от уплаты алиментов. В Азербайджане я не сталкивалась с такой практикой. Действуют ли эти механизмы здесь?

— Практика такая есть, предметы быта могут описывать, но случаи подобные очень единичны, потому что есть много технических проблем, возникающих в процессе обеспечения компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты алиментов: опись, реализация этих предметов и так далее. Словом, норма, предусматривающая конфискацию имущества, есть, и при желании можно включить этот механизм.

— Что можете сказать о характере разводов, какие причины чаще всего приводятся сторонами при разводе?

— Много бытовых причин.

— Все упирается в материальные ценности?

— И это тоже, но в основном – бытовые. Это значит, что современное общество не то, что было раньше. Раньше женщины не рисковали разводиться по каким-либо причинам, терпели, думали о том, что скажут окружающие. Сейчас же женщины более смелее стали, чаще стали инициировать развод. И, конечно, одной из частых причин развода является вмешательство свекрови в дела семейные.

— Ну, это уже классика жанра.

-Да, именно. Не сказал бы, что эта причина преобладает, но имеет место быть.

Рамелла Ибрагимхалилова