В подведомственных TƏBİB медучреждениях будет повышено качество мер по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза, организовано централизованное стационарное лечение больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом, обеспечено эффективное использование инфраструктуры противотуберкулезных учреждений.

Соответствующий приказ подписал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

Согласно приказу, с целью совершенствования структуры и улучшения условий Туберкулезный диспансер № 7, входящий в структуру публичного лица юридического права «Бакинский главный оздоровительный центр», будет перемещен в поселок Тюркан Хазарского района.

Лечение больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя будет проходить в Специализированной туберкулезной больнице № 6, а больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя — в Специализированной туберкулезной больнице №9, входящих в структуру центра.