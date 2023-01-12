В 2022 году рост заболеваемости ветрянкой наблюдался в первом полугодии, начиная с июля, а снижение уровня заболевания наблюдалось, начиная с июля.

Данная информация приводится в сообщении Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Отмечается, что в связи с началом осенне-зимнего сезона с ноября 2022 года уровень заболеваемости несколько повысился.

«В зарегистрированных очагах заболевания обеспечивается проведение противоэпидемических мероприятий», — говорится в информации.