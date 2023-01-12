В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия директора Агдамского музыкального колледжа Рафаила Мусаева, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что в ходе раследования были выявлены обоснованные подозрения в получении директором колледжа взяток в крупном размере в 2019-2023 годах за выделение преподавателям учебных часов, прием на работу, выставление оценок студентам на экзаменах и другие действия.

В его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По факту в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса,расследование продолжается.