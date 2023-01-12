Подготовлен законопроект, предусматривающий освобождение от налогов медиа-субъектов (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа) сроком на 3 года.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года, передает АПА.

Он отметил, что согласно законопроекту, медиа-субъекты будут освобождены от налогов на доход, на прибыль, полученных от их деятельности, от рекламы, а также от соответствующей помощи.

Кроме того, произведенные ими медиа-продукты будут освобождены от налога на добавленную стоимость.

Ахмед Исмаилов отметил, что законопроект полностью согласован с органами и находится на рассмотрении в правительстве.