О нездоровом влечении армянского политического истеблишмента тянуть «кота за хвост» известно почти уже всему миру. В стремлении избежать неизбежное или хотя бы оттянуть выполнение того, что в ЛЮБОМ случае придётся выполнять, армянские политики хватаются за любую соломинку, придумывают зачастую абсурднные поводы. Чтобы скрыть за ширму свои капризы и «хотелки», они сочиняют несуразные объяснения. И всё ради того, чтобы затянуть процесс, а по возможности и вовсе заморозить и завести его в тупик.

Свидетелями подобной тактики мы были на протяжении почти 30 лет переговорного процесса, когда официальным Ереваном был взята на вооружение тактика игры в «кошки-мышки», к которой, впрочем, весьма толерантно относились посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И хотя Баку неоднократно предупреждал, что сложившийся в результате первой карабахской войны статус-кво недолговечен (или, как говорили на официальном языке переговоров, «unsustainable»), в Армении свято верили, что потяни они еще немного, и в Азербайджане, возможно, сменится «упрямое» руководство, придут к власти новые люди, на которых можно будет еще чуток «поднажать», а там, гляди, и новое поколение вырастит, которoe не будет уже помнить Карабах. И тогда количество, возможно, перейдет в качество, и новый «азербайджанский Горбачев» проявит «новое мышление» и откажется от Карабаха, как отказался первый и последний президент СССР от ГДР и всей Восточной Европы.

Одним из адептов такого мышления был советник первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Жирайр Либардян, который в частной беседе с вашим покорным слугой в начале 2000-х гг. как-то сказал, что время работает на Армению, так как в Азербайджане растет поколение, которое не помнит совместного проживания с армянами. Ну, как сей факт это «помог» Армении, история уже показала. Шушу голыми руками штурмовали молодые бойцы, которые не только никогда не были в этих краях, но многих из которых и вовсе появились на свет после временной потери Шуши и, разумеется, не могли помнить совместного проживания с армянами.

Впрочем, вернёмся в сегодняшние дни. Во вторник одновременно оба лидера — и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и премьер-министр Армении Никол Пашинян — встретились каждый, соответственно, в своей стране с местными журналистами и ответили на их вопросы. Oтвечая на один из них, глава Азербайджанского государства как раз и раскрыл завесу над похожим фактом, который оставался, по понятным причинам, недоступным для общественности в течение долгих лет переговоров. Оказывается, Ереван, затягивая с уходом из пяти районов, даже не думал возвращать Азербайджану Лачин и Кельбаджар, а о возвращении территории бывшей НКАО и вовсе не допускал никакой мысли. И, что самое интересное, и даже чудовищное во всей этой истории — посредники (якобы «нейтральные»), которые по идее должны были стоять на позиции международного права или хотя бы на основополагающих принципах ОБСЕ, не только не одёргивали Армению за подобное политическое хамство, но даже всячески намекали президенту Алиеву о том, что… неплохо было бы смириться со сложившимися, как теперь говорят, «реалиями на земле».

Ну, хорошо, реалии — так реалии. Сегодня они — одни, а завтра — другие. Да и «Железный кулак» хорошо знал своё дело. И дождался своего расчехления.

И вот теперь те же посредники, а в их лице и всё мировое сообщество, вынуждены принять итоги работы того самого Кулака, о чем, отвечая на вопросы журналистов, сказал президент. Это еще раз подтвердило правоту многолетнего тезиса Азербайджана о недолговечности сложившегося в межвоенный период статуса-кво. А потому и тактика на затягивание процесса, игры в кошки-мышки БЕСПЕРСПЕКТИВНЫ. Если Азербайджан говорит, что так не должно быть или же, наоборот, должно быть вот так, а не иначе, то значит так и будет! Азербайджан на стороне права и справедливости, а на его стороне — само право и сила. Все намеченные цели он достигает, а нереальные цели перед собой, в отличие от других, просто не ставит. Но раз уж сказал президент Алиев, что будет так, а не иначе, то, значит, это обязательно произойдет. Азербайджан — то самое редкое государство, которое держит слово, и не только то, под которым стоит подпись, но и даже обещания, высказанные в устной форме. И это одна из причин, почему доверие к ОБСЕ у Азербайджана сильно упало. Впрочем, об этом мы поговорим в другой раз, а сейчас пока вновь вспомним о привычке армянского руководства «тянуть кота за хвост», на сей раз в вопросе, касающемся Зангезурского коридора, а точнее его неизбежности.

В своем втóрничном выступлении премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова к восстановлению железной дороги от Араздейяна до Горадиза по территории Нахчыванской Автономной Республики и Зангезура. Но единственное, что, по его мнению, мешает восстановлению коммуникаций в регионе, «так это постоянные заявления Азербайджана о каких-то коридорах». Доводом армянской стороны и поводом для уклонения от выполнения взятых на себя по условиям капитуляционного документа обязательств является то, что в Трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года, видите ли, нет фразы «Зангезурский коридор». Да и не могла она там быть, потому как термин сей был введен в лексический оборот президентом Алиевым гораздо позже, о чем он вновь напомнил в своих ответах на вопросы журналистов, и тоже во вторник.

Ну, не было фразы «Зангезурский коридор» в момент подписания Заявления, зато есть она сейчас. Был когда-то Нагорный Карабах, и даже вошел в текст заявления, зато нет его сегодня. И Карфагена нет сегодня вместе с Византийской Империей и Вавилоном, зато есть Соединённые Штаты Америки и государство Южный Судан.

Ну, что за неуёмное желание оттянуть выполнение того, чего невозможно избежать! Ну, хоть придумали бы какой-нибудь более веский аргумент. А то ведь, что значит, «открытию коммуникаций мешают разговоры о каких-то коридорах»!

Вы, соседи, сперва выполните то, что должны выполнить, а как назвать дорогу — коридором или как-то иначе — решим потом. Нет в Заявлении слова «коридор»? Хорошо, нет его. Откройте то, что в нём есть и что вы должны открыть согласно подписанному вами Заявлению — беспрепятственное сообщение! БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ! Вот и откройте его. А потом сами дайте ему свое название. Пускай у вас будет свое название, а у нас свое. Но предупреждаем — не тяните кота за хвост! Бессмысленно! Взятое на себя обязательство вы в любом случае выполните! Нравится, не нравится — терпи моя… капризная. Беспрепятственному сообщению с географически оторванной частью нашей территории безальтернативно БЫТЬ!

Зухраб Дадашов