«Выявлены незаконные действия и произвол ряда государственных чиновников Нахчыванской Автономной Республики, которые хотели затмить успешную политику президента по обеспечению устойчивого развития страны. В отношении этих лиц приняты правовые меры, они арестованы».

Об этом сказал первый заместитель председателя, исполняющий обязанности председателя Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов на девятой сессии Верховного Собрания шестого созыва.

Он отметил, что Зангезурский коридор, реализуемый благодаря решимости главы государства, имеет большое значение с точки зрения определения будущих направлений развития нашей страны и региона, в особенности Нахчыванской Автономной Республики (НАР): «Президент Азербайджана Ильхам Алиев наряду с решением вопросов социально-экономического развития в качестве одной из основных задач определил улучшение управления, обеспечение прозрачности во всех сферах, устранение негативных ситуаций, препятствующих развитию. Создание распоряжением главы государства Института полномочного представительства президента Азербайджана в НАР и назначение полномочного представителя также направлены на обеспечение эффективного управления в Нахчыване, установление диалога между гражданами и государственными органами на уровне современных требований и в рамках закона, оперативное и эффективное решение экономических, социальных, культурных и иных вопросов».