Турция в очередной раз становится центром международной дипломатии, на сей раз парламентской. В Анталье проходит пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи. Азербайджан на форуме представляет спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Иран — спикер иранского Меджлиса Мохаммед-Багер Калибаф. Причем в программе его визита — встречи с коллегами из Турции и Азербайджана.

Казалось бы, рядовая дипломатическая новость. Но на фоне недавнего взлета напряжённости между Тегераном, с одной стороны, и Баку, и Анкарой, с другой, она может получить уже другое прочтение. Политика «устрашения» явно не принесла Ирану ожидаемых дивидендов. Более того, в ответ на иранские учения у азербайджанских границ Азербайджан и Турция провели свои, наглядно продемонстрировав превосходство и в боевой выучке, и в «матчасти», и в слаженности. В Азербайджане быстро и эффективно зачистили иранскую агентуру. Турция и Израиль договорились о возвращении послов и о нормализации отношений. Азербайджан открывает в Израиле свое посольство. Наконец, в Баку вводят в действие «мягкую силу», продемонстрировав решимость бороться за права этнических азербайджанцев в ИРИ. Тегерану уже не до «имперских планов» в отношении Азербайджана — тут бы Тебриз удержать. Словом, самое время идти на переговоры и снижать напряжённость, пусть и не на лучших для себя условиях. И вот уже не только Калибаф проводит многообещающие переговоры в Анталье, а еще и в команде Раиси анонсируют его визит в Анкару.

А за тем, как иранский лев «поджимает хвост», с замиранием сердца наблюдают в Армении: как так? А мы? Мы же ждали, что вот сейчас Иран разберётся с этими азербайджанцами, а Иран идет на попятную?

При этом речь не только и не столько о Тегеране. Армения находится в лихорадочном поиске новых хозяев, которые решатся воевать с Азербайджаном за ее территориальные «хотелки». В самом деле, в течение двухсот с лишним лет эту задачу исправно выполняла Россия, неважно, именовалась ли она Российской Империей или Советским Союзом, начиная от переселения армян на земли Иреванского ханства и заканчивая соучастием российских регулярных подразделений в боевых действиях начала девяностых на стороне Армении. Но теперь прежней уверенности «Москва за нами!» уже нет. Во время 44-дневной войны Москва спасла Армению от окончательного разгрома, но отвоевывать для нее освобождённые ВС Азербайджана земли не стала. Во время устроенных Ереваном провокаций на границе тоже не выказала особого желания ввязываться в войну с Азербайджаном. Наконец, и теперь Кремль не торопится отдавать приказ своим миротворцам разогнать силой азербайджанский экологический пикет. А все это приводит армянских экспертов к одному и тому же выводу: Армении нужен новый союзник, альтернативный Москве.

Но, увы и ах, эти самые «новые союзники» не толкаются у ереванских дверей. Французские политики готовы играть на исламофобских чувствах, собирать голоса французских армян и выступать со скандальными заявлениями, но чтобы воевать за Армению? Определенные надежды возлагались на США, но визит Нэнси Пелоси, теперь уже бывшего спикера Палаты представителей, обнадёжил широкую публику, но думающих экспертов разочаровал: госпожа Пелоси на каждом своём заявлении предупреждала, что «принимать решение должна сама Армения». В переводе: авансов не будет. Особенно пока Армения остается членом ОДКБ и ЕАЭС. Определённые надежды возлагались на Индию, для которой отношения с Арменией были скорее способом «пустить шпильку» Пакистану, но и там ввязываться в конфликт не спешат. Наиболее перспективным партнером и потенциальным покровителем был Иран, что, в общем-то, дает исчерпывающую информацию об иранской «муллократии». Но теперь и в Тегеране «снижают тон». И по понятным причинам о надеждах и планах Армении вспомнят в последнюю очередь.

А значит, Армении придется и дальше следовать за русским кораблем. Просто потому, что, как бы ни надували щеки в Ереване, следует она не в фарватере, а на буксире. Почувствуйте разницу.

Нурани