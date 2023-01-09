В прошлом году на освобожденных территориях было проведено несколько международных спортивных соревнований. Это имеет огромное историческое значение, потому что освобожденные территории сейчас оживают, возвращается жизнь, возвращаются люди. Как вы знаете, сразу после нашей исторической победы мы начали широкомасштабные строительно-восстановительные работы на освобожденных землях, и проведение в этих регионах международных спортивных соревнований имеет огромное символическое значение. В Шуше состоялось международное шахматное соревнование, в Суговушане, на озере Суговушан — международный турнир по гребле. В окрестностях зангиланского села Агалы прошли соревнования по триатлону. Я очень высоко оцениваю это, и в этом году эти работы должны продолжаться.

Об этом заявил президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года. Информацию приводит пресс-служба главы государства.

«Я также должен сказать, что в каждом из освобожденных городов планируется создание спортивных сооружений. Утверждены генеральные планы всех городов. Все восстановительно-строительные работы будут проводиться согласно генеральным планам, и предусматривается создание спортивных объектов.

В прошлом году в Агдамском селе Эйвазханбейли был заложен фундамент Карабахского коневодческого комплекса. В период оккупации мы создали Карабахский коневодческий комплекс в Агджабединском районе, то есть опять-таки на карабахской земле. Однако было принято решение, что необходимо создать очень красивый, современный коневодческий комплекс на его исконном месте — в селе Эйвазханбейли. Работам дан уже старт», — отметил президент.

«В наших планах — создание спортивных объектов во всех других освобожденных городах. Конечно, в первую очередь, мы должны вернуть бывших переселенцев на земли их предков, и в этом направлении ведется работа. Прежде всего должны быть созданы школы, больницы, инфраструктура. Но спортивные объекты, конечно, тоже не забываем и не забудем», — добавил лидер государства.