10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами снег. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. На дорогах гололедица.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Атмосферное давление будет выше нормы, 780 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидается снег, туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в горах ночью 17-22° мороза, днем 7-12° мороза.