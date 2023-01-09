Парадоксально, но факт: иные в Армении «разблокирование» Лачинского коридора рассматривают как опасное, предвещающее вторжение в республику русских и турок. «Заговор века» местные политики пока пытаются сорвать изгнанием из Гюмри военной базы РФ.

Перефразируя известные русские частушки в политических реалиях Армении, «Если в кране нет воды, значит, выпили русские». Ну и/или, причем — непременно — азербайджанцы и турки. В общем, кто угодно – только не сами армяне, которые никогда не бывают виноватыми, и непременно находят врагов, мешающих им жить, процветать да добра наживать. До Азербайджана им сейчас не дотянуться, до Турции – тоже, а вот до России – элементарно: до ее военной базы в Гюмри – рукой подать. Но, как оказалось, все не так просто. Ведь одно дело мирно митинговать, не сильно приближаясь к военному объекту, матеря его и требуя вывода с территории республики, а другое – блокировать базу, которая, в соответствии с российско-армянским договором, дислоцирована на территории РА до 2044 года; во-вторых, входит в состав Объединённой группировки войск России и Армении с частями Вооружённых сил последней. Ну и, наконец, укомплектована, по официальной информации, зенитно-ракетными комплексами С-300В, истребителями МиГ-29, вертолётами Ми-24П и Ми-8МТ, и т.д., не говоря уже о личном составе базы — около 4 тыс. человек.

Но участники радикального Национально-демократического полюса «Бевер» при поощрительном безмолвии властей Армении рассудили иначе – блокированием базы они решили выразить свое «пфе», то есть «…предъявить российскому государству наше единое требование — чтобы РФ в лице своей армии выполнила свои обязательства» — открыла Лачинский коридор. Логика такова: «Если Армения оплачивает на своей территории российскую военную базу и терпит ущерб от пребывания в составе одного альянса», то пусть открывает дорогу. Ну, а если она не желает этого делать, то «мы определимся со своими действиями». Как подчеркнул член Совета НДП Ара Папян, «азербайджанцы не посмели бы ничего сделать без, как минимум, попустительства России».

Участники размахивают плакатами «Россия-враг», «Деоккупация, десоветизация, де-русификация», «Международных миротворцев — в Арцах», «Нет русско-турецкой оккупации», «Арцах — это Армения» и т.д. В итоге силовики заблокировали входы и выходы с базы и не дают участникам акции подойти к ней ближе. В результате стычки между сторонами накануне задержаны 65 митингующих. Впрочем, их вскоре выпустили, и они продолжают участие в акции. Заметим, что Национально-демократический полюс регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и призывает наладить союзнические отношения с США. Некоторые члены этой организации участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.

«Русско-турецкая оккупация» выше упомянута не случайно, причем, в довольно парадоксальном контексте. А именно: хоть армяне и требуют открытия «заблокированного» Лачинского коридора, но многие эксперты считают эту дорогу частью сценария по захвату Россией и Турцией территории Армении. Это даже трудно назвать упрощенной схемой мышления массового сознания, поскольку в нем сложно найти намек хоть на какие-то логические или ассоциативные увязки. Словом, либо Россия «оккупирует» Армению, либо – Турция, либо Азербайджан уже сделал это. И что дальше? Будут пилить республику на троих, которая, кстати, если верить опросам общественного мнения, выдает, опять же, парадоксальные результаты по поводу присутствия в Армении тех же русских, обеспечивающих, по факту, ее безопасность.

Но прежде чем перейти к соответствующему «феномену», заметим, что в последние дни спутанному политическому сознанию армянской стороны способствовала информация турецких СМИ, в соответствии с которой Турция строит модульную военную базу на горе Арарат на границе с Арменией. Объект, расположенный на высоте 2 100 метров над уровнем моря, оснастят современными системами камер ночного видения и самонаводящихся вооружений. Предназначение базы – борьба с терроризмом. В общем, Армения находится в плотном кольце «врагов»: с одной стороны – российская база, с другой – турецкая, а на границах окопались азербайджанцы и турки. Так что ясно, почему в кране нет воды, и кто ее выпил: из США, Франции и некоторых «дружественных» Армении стран по водопроводу живительная влага, увы, не поступает: технически невозможно.

Равно как технически невозможно для Армении самой обеспечить собственную безопасность, что в РА не скрывают, открыто публикуя исследование Global Firepower Center, в соответствии с которым по положению на январь 2023 года армянская армия заняла 94-е место среди 145 армий мира, то есть на Южном Кавказе и, так сказать – окрест – она самая слабая. Заметим, Global Firepower – это независимый международный аналитический центр, базирующийся в Пенсильвании, США.

По его данным, Грузия заняла в рейтинге 85-е место, Азербайджан — 57-е, Турция — 11-е, а Иран — 17-е. В первую пятерку входят США, Россия, Китай, Индия и Великобритания. При составлении рейтинга, помимо вооружения и количества солдат, учитывается еще несколько десятков факторов, включая военный бюджет и валютные резервы той или иной страны.

Таким образом, грезить о том, чтобы «русские военные убрались из Армении», которую, как тиражируется в прессе РА, они оккупировали вместе с турками и сообща довершили в Армении погромы армянских беженцев из Османской империи (скоро, наверно, в Ереване потребуют признать геноцид армян со стороны России), равносильно самоубийству целого народа. Последний же, в отличие от своих партийных боссов, если не в массе своей, то выборочно понимает, какую пользу он может извлечь как из русских, так и из турок. То есть речь идет о меркантильном интересе, но ведь в отрыве от интересов безопасности его удовлетворить невозможно.

Пока в Гюмри беснуются разные, в том числе и криминальные элементы, армянское представительство Gallup International Association, которое невозможно заподозрить в лоббировании «русских», провело в РА социологический опрос, результаты которого – опять же парадоксально – расходятся с сюжетами любви-ненависти к русским и их присутствию в республике. А итоги таковы: более 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к притоку в страну россиян. То есть на вопрос: «В связи с последними событиями из России в Армению прибывает большое количество людей для временного проживания и работы. Как вы относитесь к этому обстоятельству?» — 40,1% ответили, что «полностью положительно», а 35,5% — «скорее положительно». На «скорее отрицательно» пришлось 10,5% ответов, на «вообще отрицательно» — 11,7%. 2,1% респондентов затруднились ответить. Словом, 79,9% опрошенных полагает, что переезд людей и релокация бизнеса окажут положительное влияние на экономику Армении.

Вот такая странная арифметика: когда речь идет о живых деньгах, вопрос «оккупации» и «геноцида» русскими и турками забывается напрочь. А по неофициальной информации, большинство населения Армении только и ждет полноценного открытия армяно-турецкой границы – для оживления торговли, бизнеса и поступления денег из других источников взаимодействия – вплоть до возможности поработать в Турции, которая у наиболее предприимчивых армян есть и сегодня.

Но спокойно жить, зарабатывать и развиваться политики своему народу не дают. То налеты на российскую базу, то на Россию вообще в контексте Зангезурского коридора. В частности, лидер Объединения «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян в беседе с Lragir заявил, что «Россия, пытаясь открыть … коридор и установить свой контроль над ним, хочет получить дополнительные рычаги воздействия. Ведь предполагается, что коридор будет под российским контролем. На начальном этапе это ничего не будет означать, но когда потоки из Турции и восточных стран возрастут, Россия получит орудие влияния. А вообще, Россия хочет таким образом сказать – армяне, вы все равно сборище безмозглых баранов, плевать мне на вас».

То же армянское издание пошло еще дальше, осерчав, теперь уже, на ОБСЕ. «Пока Москва и Баку являются частью архитектуры «европейской безопасности», — утверждает оно, — и не признаны ее угрозами, ОБСЕ не сойдет с пути разложения и не сможет выполнять свою миссию, только оправдывая их агрессию против других членов. … Москва и Баку не скрывают своего презрения к ОБСЕ. Так что исключать из ОБСЕ нужно не только Россию, но и другие страны, которые рушат европейскую архитектуру безопасности, не получая должной оценки в ОБСЕ».

Вот так вот: все вокруг «разлагаются» — понятно, кроме самой Армении. Между тем, в ОБСЕ входят 57 стран, в которых проживают 1,3 млрд человек. Красиво? Вряд ли. Но ОБСЕ и «разлагающие» ее Москва и Баку (Анкару почему-то не тронули, изменив традиции) это, как-нибудь, переживут. Но что будет делать Армения при такой политике, которую и назвать-то подобным словом трудно.

Дипломатии, по сути – ноль. А при ее вакууме, как известно, в дело вступают пушки. Нет, российская военная база в Армении, конечно, не будет стрелять по армянской нацтусовке, но Москва свои выводы делает. И поступать она будет так, как удобно ей, а не властям Армении. Например, она может не сразу услышать, что заговорили чужие пушки, дав им погреметь: до «часа икс». Он еще, вероятно, не настал.

Ирина Джорбенадзе, специально для Minval.az