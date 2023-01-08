На территории Азербайджана с вечера седьмого января резко изменились погодные условия, местами прошли дожди, в горных и равнинных районах выпал снег и мокрый снег, сообщает Report.

Об этом заявила директор Бюро метеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Баргюшад Мамедова.

По ее словам, согласно информации на 9:00 восьмого января, высота снежного покрова в Грызе составила 18 см, в Лезе, Алтыагадже, Халтане — 12см, в Губе — 8 см, в Гусаре — 7 см, в Шеки, Лерике — 5 см, в Гахе, Ярдымлы, Шабране — 3 см, в Гобустане — 2 см, в Хыналыге, Габале, Хачмазе — 1 см.

«Количество осадков, выпавших в Лянкяране, Астаре, составило 12 мм, в Гусаре — 11 мм, в Алтыагадже, Губе — 10 мм, в Халтане — 9 мм, в Гахе — 6 мм, в Грызе, Лерике — 5 мм», — отметила Б.Мамедова.

Она подчеркнула, что в Баку и на Абшеронском полуострове выпало до одного миллиметра осадков.

«Порывы северо-западного ветра в Дашкесане, Нафталане, Агдаме, Габале, Шеки, Нефтчале, Тертере достигали 20 м/с, в Мингячевире — 19 м/с, в Исмаиллы, Гаджигабуле, Сальяне — 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове — до 22 метров в секунду. По данным станции «Нефтяные камни», высота волн в открытом море достигала 3,7 метра», — сказала директор бюро.

Она добавила, что минимальная температура воздуха в горных районах составила 12-16 градусов мороза.