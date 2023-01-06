Азербайджан продолжает оставаться одним из основных инвесторов соседней страны, более того, финансирование ряда проектов возрастет. При наличии некоторых рисков, бизнес-среда в Сакартвело считается либеральной, перспективной и защищенной.

Инвестиционная активность той или иной страны в соседнем или ином государстве перспективна, оправдана и надежна только тогда, когда между двумя или большими сторонами царит мир. В противном случая теоретически очевидные, с точки зрения «чистой прибыли», инвестиции, подвергаются перманентной опасности. Азербайджану, учитывая его собственное, а также геополитическое расположение Грузии, вкладываться в последнюю должно быть выгодно, но только в условиях стабильного мира между двумя странами. А он, проверенный не одним десятилетием и даже столетием, к счастью, есть, что является большим подспорьем для поддержания относительной стабильности на Южном Кавказе, который уже год раздираемом территориальными конфликтами.

Эти и другие обстоятельства обусловили то, что Азербайджан стал для Грузии основным инвестором – он вложил в страну около 3,5 млрд долларов (только на долю SOCAR пришлось 1,5 млрд в валюте США, что, кстати, позволило создать более 1 тыс. новых рабочих мест). И, судя по намерениям Баку, подтвержденным президентом Ильхамом Алиевым, инвестиционная активность будет расти. Причем, не когда-нибудь, а очень скоро. Объясняется это, в частности, тем, что Азербайджан увеличивает углеводородов в Европу транзитом через Грузию, а также расширяет объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (Турция).

Дорога (БТК), являющаяся связующим звеном со странами Европы, Центральной Азии и Китаем, была открыта пять лет назад. Тогда многие эксперты считали эту затею полностью провальной. А США и Евросоюз отказались кредитовать строительство, поскольку маршрут пролегал в обход Армении. На поверку же оказалось, что, напротив, пропускную способность магистрали следует увеличить, чтобы довести ее до 5 млн тонн грузов в год. С этой целью Азербайджан, для модернизации грузинского участка БТК, потратит дополнительно 100 млн долларов.

Отметим, что общая протяженность дороги – 826 км, из них на территорию Грузии приходится почти 30 км. На ее строительство и обустройство соответствующей инфраструктурой Азербайджан выделил Грузии льготные кредиты на общую сумму 775 миллионов долларов. В рамках проекта осуществлена также реконструкция 183-километрового участка железной дороги Ахалкалаки-Тбилиси. В итоге до конца нынешнего года объем грузоперевозок достигнет 1 млн тонн, а в 2023-ем — нескольких миллионов.

Параллельно с расширением БТК Азербайджан, что взаимосвязано, модернизирует собственную транспортную инфраструктуру, в том числе, увеличивает мощность морского порта с 15 млн до 25 млн тонн грузов в год, поскольку грузоперевозки растут, и страна к этому активно готовится. Достаточно сказать, что объем транспортировки крупногабаритных грузов между Азербайджаном и Грузией в этом году увеличился на 75% — выгода для обеих стран очевидна. Но не только для них, а для всех, по которым или до которых грузы следуют дальше.

Далее. Азербайджан, Грузии, Турция и Казахстан договорились о создании совместного предприятие Middle Corridor, которое, по предварительной информации, будет задействовано в середине будущего года. Одним из приоритетов СП является повышение конкурентных преимуществ железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс на евроазиатском транспорте и ускорение выполнения работ по увеличению пропускной способности этой линии.

Еще один важный момент в контексте инвестиционного сотрудничества Грузии и Азербайджана – это увеличение поставок энергоносителей (нефть, газ) из АР транзитом по грузинской территории. Так, Баку готовится довести экспорт газа до 22 млн кубометров с последовательным наращиванием его объемов. Что же касается нефти, будет задействован практически простаивающий сейчас терминал Баку-Супса (грузинский черноморский порт).

Как сказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили по поводу увеличения прокачки азербайджанского газа по территории Грузии, предстоит сформировать детальный план действий, поручить его выполнение рабочим группам и «привлекать инвестиции в этом направлении».

В продолжение газовой темы, считающейся самой перспективной: Грузия при партнерстве с Азербайджаном приступила к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа (СПГ) для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Проект «висел воздухе» с 2015 года, поскольку считалось, что большой нужды в нем нет – Европа и так была перенасыщена российским газом, но – «ничто не вечно под луной»: теперь она заинтересована в максимальной диверсификации поставок. В разработке проекта строительства терминала для СПГ в Грузии, помимо последней и Азербайджана (в лице SOCAR), участвуют также Румыния и Венгрия. Меморандум о совместных инвестициях в реализацию этого проекта подписали SOCAR и румынская компания Romgaz. Кстати, SOCAR, по грузинской версии Forbes, названа самой прибыльной компанией Грузии.

Словом, сотрудничество Азербайджана и Грузии закладывает хороший фундамент для углубления региональной экономической интеграции. На поверку получается так: Азербайджан для Грузии – ключевой инвестор, а Грузия для Азербайджана – важное звено к контексте его экспортных поставок. Потенциал сторон, однако, полностью не использован: за бортом инвестиционного сотрудничества остаются обширные отрасли: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность и т.д.

В настоящее время в Грузии зарегистрировано около 3 тыс. компаний с азербайджанским капиталом, но в качестве активных выступают около 1,2 тыс. Их инвестиционный ареал, в основном, транспорт, энергетика, гостиничный бизнес, строительство – последние два можно считать относительно новыми областями вложения средств, включая Аджарскую Автономную Республику, которую инвестиционно энергично осваивает также Турция.

О повышенном интересе к этому черноморскому курорту говорит и его посещение бизнесменами Азербайджана под руководством председателя и главного исполнительного директора Caspian Energy Club Тельмана Алиева. Детально обсудив наращивание инвестиционной активности в Аджарии логистических, туристических, строительных и сельскохозяйственных компаний (особая заинтересованность проявлена к возведению гостиничных комплексов и развлекательных центров, в частности, в Батуми), бизнесмены приняли участие в закладке фундамента нового жилого массива, сооружение которого осуществляет инвестиционно-строительная компания Caspian Service. Размер инвестиций не уточняется.

Грузия для предпринимательства – страна довольно привлекательная, занимающая 7-ое место по легкости ведения бизнеса среди 190 стран мира (данные Ease of Doing Business Index). Рейтинг этот охватывает множество аспектов, включая прозрачность ведения бизнеса, низкий уровень бюрократических процедур, надежность защиты инвестиций. Как констатирует Bloomberg, стратегическое расположение Грузии делает ее воротами для инвесторов, стремящихся обеспечить надежные цепочки поставок между Европой и Азией. Собственно, последнее касается и Азербайджана, что делает его партнерство с Грузией еще более насущным.

Как отмечает Всемирный Банк, из стран, более остальных желающих вложить инвестиции в экономику Грузии, следует выделить именно Азербайджан. ВБ подчеркивает низкий уровень корпоративного налога, упрощенные и доступные процедуры оформления в стране зарубежных фирм, множество налоговых и законодательных льгот, и т.д. Но есть и риски, обусловленные рядом факторов. В том числе — ограниченность внутреннего рынка и, как следствие, проблемы со сбытом товаров. Это касается сферы производства и не касается туристического сектора и ресторанного бизнеса.

Нестабильность отношений с Россией, которые, правда, на текущий момент более или менее нормализовались, хотя о полном урегулировании речи нет, а также не до конца изжитую коррупцию также следует отнести к факторам риска.

К счастью, с Азербайджаном у Грузии проблем нет: партнерство двух стран, в свое время, помогло им выжить, и судьбы их, со схожими угрозами и опасностями, тесно переплетены. И не в последнюю очередь потому, что на территории Сакартвело проживает большая азербайджанская община – порядка 400 тыс. человек, и между ними, этническими грузинами и представителями других национальностей не возникает никаких неприятностей. Достаточно сказать, что в Грузии — 116 общеобразовательных школ, обучение в которых ведется на азербайджанском языке. А в регионах компактного проживания азербайджанцев функционирует порядка 100 мечетей. Ну, а о культурной, гуманитарной и иной составляющей азербайджанского присутствия в Грузии и его роли в стране – разговор отдельный.

Ирина Джорбенадзе, специально для Minval.az