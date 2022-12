В ходе конструктивной встречи с помощником президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым мы рассмотрели последние события в наших двусторонних отношениях и текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа. Также мы коснулись практических шагов по укреплению наших двусторонних отношений.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусеви.

In a constructive meeting with H.E. @HikmetHajiyev the foreign policy assistant of the @presidentaz, we reviewed the latest developments in our bilateral relations & the current situation in the South Caucasus region, as well as practical steps to strengthen our bilateral ties. pic.twitter.com/U2RXnSBPn9

