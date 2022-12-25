В станице Тбилисская в Краснодарском крае России произошел пожар в здании.

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м, пожар локализован.

«В 08:15 25 декабря 2022 года диспетчеру Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: станица Тбилисская, улица Октябрьская. По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание здания на площади 1 тыс. кв. м. В 09:07 — локализация пожара на площади 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В местных Telegram-каналах пользователи публикуют кадры с места происшествия. Очевидцы сообщают, что горит, предварительно, здание торгового центра.

В региональном ГУ МЧС добавили, что эвакуация не проводилась, пострадавших нет. При ликвидации пожара задействовано 63 человека, 18 единиц техники, от МЧС России — 39 человек личного состава, 10 единиц техники. Кроме того, на месте работают три звена газодымозащитной службы.