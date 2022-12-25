В боях за Бахмут погиб украинский геймдизайнер и киберспортсмен Владимир «Fresh» Ежов, известный по работе над игрой «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо».

О гибели Ежова сообщили в соцсетях его брат Вячеслав.

«Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат», – написал Вячеслав, отметив, что без отца остались двое детей.

Ежов участвовал в создании игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо». Утверждается, что его внешность была взята за основу при создании лица одного из персонажей игры – Локи из группировки «Воля».