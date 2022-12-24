Сегодня, 24 декабря, свой день рождения отмечает президент Азербайджана Ильхам Алиев, сын и продолжатель дела Общенационального лидера Гейдара Алиева, государственный деятель, с именем которого связаны действительно исторические перемены и события и в Азербайджане, и во всем регионе. Где на первом месте, без сомнения, блестящая победа в Карабахе и освобождение азербайджанских земель от более чем четвертьвековой армянской оккупации.

Будущий глава государства родился в Баку в 1961 году, здесь же закончил школу, стал студентом самого, пожалуй, престижного вуза бывшего СССР — МГИМО, остался там же на преподавательскую работу, защитил диссертацию…

Но затем карьера Ильхама Алиева в МГИМО прервётся. Уже потом, в августе 2020 года, президент Азербайджана в интервью «Журналу МГИМО» так расскажет об этих событиях: «…Я вынужден был уйти из института, где учился, окончил аспирантуру и работал около 15 лет, в самом начале 90-х годов. Причиной тому было то, что мой отец Гейдар Алиев, который занял принципиальную позицию против ошибочного внутри- и внешнеполитического курса тогдашнего руководства СССР, был записан чуть ли не во враги народа. Он подвергался преследованиям, против него в советской прессе велась оголтелая очернительская и клеветническая кампания, инспирированная лично генеральным секретарем ЦК КПСС. Руководством МГИМО до меня было доведено, что сын Гейдара Алиева не может преподавать в этом вузе по политическим причинам». В январе 1990 года, после жесточайшей бойни, учиненной советской армией в Баку, Ильхам Алиев вместе с Гейдаром Алиевым появится в постпредстве Азербайджана в Москве на той самой знаменитой пресс-конференции, где Гейдар Алиев по сути впервые дал политическую оценку январской трагедии в Баку. Потом будет возвращение в Баку, работа на посту вице-президента SOCAR, участие в переговорах по подготовке нефтяных контрактов, пост премьер-министра — и президентские выборы 2003 года.

Ильхам Алиев возглавил страну 19 лет назад, и эти 19 лет вместили в себя очень многое. Возможно, правы те, кто считает, что в истории имя Ильхама Алиева будет связано прежде всего с победой в Карабахе. Но точно так же справедливо и другое: перед тем, как победить в войне, Азербайджан под руководством Ильхама Алиева выиграл мир. В 2006 году торжественно открыт трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, тот самый, который называли «нежизнеспособным политическим проектом» и обещали, что он-де никогда не заработает. Бедность и безработица с пугающих 50% сбита на вполне респектабельные 6%. В регионах строятся медицинские центры, спортивные комплексы, промышленные кластеры. Прокладываются новые дороги — лучшие в СНГ. Реализуется программа, которую честнее всего было бы назвать «инфраструктурной революцией» — новый торговый порт на Каспии, паромная переправа, модернизированные железные дороги…Создаётся отвечающая самым высоким стандартам гражданская авиация — а этотне только AZAL и Buta, но и грузовая SilkWay. В 2015 году Азербайджан реализует новый суперпроект — железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Трубопроводы и железные дороги заложили экономический фундамент регионального партнёрства Азербайджана, Грузии и Турции.

Азербайджан принимает у себя Евровидение, первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, финальный матч Лиги Европы «Челси»-«Арсенал»…Все это работает на «узнаваемость» страны. Азербайджан планомерно превращается в один из популярных туристических адресов.

А параллельно со всем этим шла другая, часто невидимая работа — подготовка к освобождению Карабаха. В Азербайджане под руководством своего президента и верховного главнокомандующего планомерно создавали Армию с большой буквы, закупали и осваивали самые современные образцы оружия, готовили офицерские кадры…

Одновременно велась тонкая и в то же время жёсткая дипломатическая работа. Где нужно было подготовить политическую почву для будущей военной операции, поставить во главу угла резолюции СБ ООН, а не аморфные предложения Минской группы. И самое главное, не поддаться «мягкому давлению», не сломаться и не уступить. Заручиться широкой международной поддержкой. Укрепить и «сцементировать» братские отношения с Турцией. Создать еще один фронт поддержки Азербайджана — Движение Неприсоединения. Усилить своё влияние в ЕАЭС и ОДКБ, куда входит Армения, не входит Азербайджан, но где Азербайджан располагает солидным влиянием. Провести идеологическую работу —ту, благодаря которой в Азербайджанской Армии за все 44 дня войны не было ни одного факта дезертирства, а вся страна действительно представляла собой единый кулак.

И именно эта работа, по самым разным направлениям, тяжелая, часто невидимая глазу, та, где не было софитов и аплодисментов, сделала возможными эти 44 дня победного контрнаступления Азербайджана. Те самые, когда мы по-настоящему оценили, что стояло за фразой президента Ильхама Алиева: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!» Что означает «Мы хорошо знаем, что и когда надо делать. Поэтому сегодня наша успешная операция привела к большим результатам. Я знаю, что, когда и как надо делать. Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры, уверенно управляю нашей страной во всех сферах, в том числе в области армейского строительства». И теперь начинаем осознавать, какая колоссальная работа была проделана для того, чтобы стало возможным произнести «Шуша наша, Карабах наш, Карабах — это Азербайджан!» Чтобы в освобождённой Шуше была подписана Шушинская декларация, закрепившая военный союз с братской Турцией. Чтобы в тех столицах, где считали излишним вообще искать Азербайджан на карте мира, теперь с нашей страной разговаривали на «вы».

А сегодня под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан решает уже новые задачи. Это и конвертирование своей военной победы в полномасштабное урегулирование и мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Восстановление освобожденных от армянской оккупации районов и превращение их в экономически жизнеспособный и прибыльный регион — нашей стране приходится вести восстановительные работы на территории, равной четырём Люксембургам, где разрушено все. И где уже сегодня введены в действие два международных аэропорта. Азербайджан расширяет экспорт в Европу газа, разворачивает экспорт электроэнергии — той самой, которую еще недавно страна вынуждена была импортировать. Набирают ход политические перемены — а это и борьба с коррупцией, и реформа системы госуправления. Азербайджан за 20 лет прошёл путь, на который у других стран уходили столетия. Сегодня наша страна — влиятельное, сильное, самодостаточное государство, бесспорный лидер целого региона, страна, чью позицию и чьи интересы уже не получится игнорировать.

За этими переменами и достижениями — труд многих людей. Но они вряд ли были бы возможны без продуманной государственной стратегии, без четко выверенных решений, без политической дальновидности, воли и решимости Алиева. Государственного деятеля, под руководством которого Азербайджан выиграл и мир, и войну.

С днём рождения, господин Президент!

Редакция Minval.az