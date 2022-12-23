В Президентской национальной библиотеке Турции состоялась презентация книги «Карабах – это Азербайджан – История отечественной войны: фактор личности», организованная посольством Азербайджана в Анкаре и мэрии Баку при содействии Министерства национальной обороны Турции.

Министр нацобороны Турции Акар в своем выступлении напомнил, что Турция внимательно следила за развитием 2-й карабахской войны, длившейся 44 дня между Азербайджаном и Арменией.

«Азербайджанские земли долгие годы были оккупированы в результате несправедливой войны. Они подверглись серьезным расправам, убийствам. Но остальной мир не хотел ни слышать, ни видеть этого. В очередной раз они подверглись притеснениям и пыткам. ЕС, НАТО, ООН, ОБСЕ закрывало на это глаза. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция бездействовали. В результате Азербайджан сам решил этот вопрос. Турция и Азербайджан единое целое и неразделимое. Турция всегда рядом с Азербайджаном. Мы оказываем полную поддержку ВС Азербайджана и активно участвуем в их модернизации», — сказал Акар.

Министр добавил, что Турция вместе с Азербайджаном участвует в разминировании освобожденных территорий, развитии оборонного комплекса, обучения армии.

«Мы строим современную сильную армию не для того, чтобы воевать. а наоборот обеспечить стабильный мир и благополучие. Азербайджан подверглась агрессии, и имеет полное право освобождать свои земли. Мы за справедливую борьбу Азербайджанского народа в любых платформах, включая НАТО», — подчеркнул министр.

«Азербайджанская армия, показавшая миру силу турка, отныне никому не позволит посягнуть на святое», — добавил министр.