Армянские телеграм-каналы вновь «расплакались» — судьба, дескать, жестока: поставщики вооружений постоянно подводят. То война мешает, то фонд не перевёл, то звезды не сошлись.

Теперь вот индийская сторона, как сообщают сами армянские источники, внезапно поставила на паузу контракты с Минобороны Армении на $1,5 млрд. В частности, Bharat Electronics Limited отложит отгрузку второй партии ЗРК Akash. Причина? В Индии, как выяснилось, есть дела поважнее — обострение с Пакистаном, например.

До этого Россия «передумала» поставлять оружие из-за собственной войны, а аванс Армении пошёл, видимо, на более актуальные задачи.

Французские САУ «Цезарь» и радары тоже не доехали — Европейский фонд мира денег не дал, потому что, внезапно, снова война.

А вишенка на торте — обещанный Евросоюзом полевой лагерь на 10 млн евро так и остался в формате обещания. Угадайте почему? Да, опять из-за войны.

Судя по всему, Армении давно пора завести не министерство обороны, а отдел жалоб по поводу несостоявшихся поставок.