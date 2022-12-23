Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «медленно умирает».

«Если он умрёт в тюрьме, то все скажут, что они его убили. Это станет важнейшим фактором во внутриполитической борьбе – вплоть до провокаций, массовых беспорядков, революций и т.д.», – считает Арестович.

Украинский политик убежден, что грузинские власти, не отпуская Саакашвили на лечение за границу, боятся Москвы.

«Возникает вопрос: кого они так боятся? Ответ очень простой: того, кого скоро перестанет бояться Армения (или уже перестала бояться)», – отметил он.

Арестович говорит, что несмотря на то, что территории Грузии оккупированы, Россия принесла стране «неисчислимые беды», Грузия сейчас ведет «абсолютно пророссийский курс».