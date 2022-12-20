Россиянам, приехавшим в Кыргызстан после объявления частичной мобилизации в РФ, не будут выдавать статус беженца. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Такая мера не будет включена в закон «Об актах гражданского состояния», изменения которого обсудили депутаты парламента Киргизии.

В первоначальном варианте документа предоставление статуса беженца россиянам предусматривалось, однако многие депутаты высказались против.

Представитель киргизского правительства сообщил депутатам, что в итоге эта мера не войдет в измененный закон. «За два года никому не предоставляли статус беженца. Законопроектом мы просто хотим привести в соответствие свои документы», — сказал он.