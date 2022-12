Большая часть проголосовавших в опросе о дальнейшей судьбе Илона Маска в Twitter решила, что он должен покинуть пост главы компании.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, запущенного самим Маском.

«Должен ли я сложить полномочия в качестве главы Twitter?» — спросил Маск у пользователей платформы. На момент публикации новости в опросе приняли участие 17,5 млн человек, из которых 57,5% посчитали, что миллиардер должен покинуть свой пост.

Маск пообещал согласиться с тем решением, которое выберут пользователи. Пока никаких комментариев по поводу голосования от бизнесмена не поступало.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022