Пока ЕС разглагольствовал о развитии зеленой энергетики, в Баку сказку стали превращать в быль: соглашение о реализации соответствующего проекта подписано в Бухаресте между правительствами АР, Грузии, Румынии и Венгрии.

Азербайджан приступил к строительству еще одного энергетического моста в Европу, — так квалифицировал президент республики Ильхам Алиев подписание в Бухаресте Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами АР, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и поставок зеленой энергии. Первый крупный энергетический проект – экспорт газа в Европу, — ориентированный на помощь ей в обеспечении энергобезопасности, Азербайджаном, напомним, уже успешно запущен. К 2027 году объема поставок, посредством территорий Грузии и Турции, планируется увеличить до 20 млрд кубометров в год.

Словом, азербайджанские энергоресурсы становятся все более востребованными в ЕС в условиях отказа последнего (если не полного, то частичного) от импорта углеводородов из России. И, кстати, в декабре Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR подписала и румынским концерном Romgaz S.A. соглашение о поставках газа в Румынию с 1 января 2023 года. А список желающих получить азербайджанское топливо все растет.

Но вернемся к зеленой энергетике, о развитии которой в Европе твердят давно, но мало кто в ней предпринял действенные шаги для достижения желаемой цели. Подписи под соглашением поставили президент Алиев, премьер-министры Румынии, Грузии и Венгрии — Николае Чукэ, Ираклий Гарибашвили и Виктор Орбан. В церемонии подписания участвовали также президент Румынии Клаус Йоханнес и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для транспортировки электроэнергии по дну Черного моря будет проложен специальный 500-киловольотьный кабель постоянного тока пропускной способностью 1 000 МВт и протяженностью 1 200 км. Приблизительное расстояние ЛЭП из Азербайджана до Румынии – 1 500 км, из них 1 195 км пройдёт по морскому дну, а затем протяжённость увеличится за счёт венгерского участка. По словам Орбана, это самый длинный в мире подводный электропровод. «Это настоящая инновация. Если бы я был на 30 лет моложе, я бы сказал, что это настоящий рок-н-ролл», — цитирует венгерского лидера РИА Новости.

Между тем, по оценкам Алиева, потенциал зеленой энергетики Азербайджана составляет более 27 ГВт ветро- и солнечной энергии на суше и 157 ГВт приходится на морской ветер в каспийском секторе республики. Известно, что стратегические инвесторы проекта существуют, но они пока не названы, равно как и компании, которые примут участие в его реализации. Не будем сбрасывать со счетов и намерение Евросоюза выделить на прокладку электрокабеля 2,3 млрд евро.

По словам Алиева, к 2027 году планируется производить 3 ГВт ветряной и 1 ГВт солнечной энергии, 80 процентов которой будет экспортироваться. А к 2037 году Баку планирует создание дополнительной мощности в 6 ГВт.

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, прокладка черноморского электрокабеля открывает новые окна возможностей и принесет большую пользу не только Европе, но и Грузии, а также, в конечном счете, поможет Молдове и Западным Балканам и, что не маловажно – Украине в восстановлении страны. «Мы готовы поддержать эту инициативу, у нас есть возможность финансовой поддержки проектов, служащих общим интересам», — сказала она.

Йоханнес же назвал проект «амбициозным» и заявил о решении своей страны расширить также морские перевозки (Черное море) между Констанцей (Румыния) и Грузией, что «умножит взаимные соединения и с Азербайджаном, и дальше — с Центральной Азией».

Но Грузия позиционирует себя не только территорией транзита зеленой энергии (в отличии от нефти и газа), но и ее производителем и экспортером, о чем заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили, подчеркнув, что это обстоятельство внесет дополнительную лепту в укрепление энергетической безопасности Европы и выведет стратегическое партнерство Тбилиси и Баку на более высокий уровень. Урсула фон дер Ляйен даже считает, что проект этот придаст Грузии общеевропейское значение и «превратит ее в важный электроэнергетический хаб».

И в самом деле – у Грузии достаточно гидроресурсов, потенциал которых задействован далеко не полностью, а перспектива экспорта в Европу должна, по идее, придать стране и инвесторам стимул в наращивании гидроэнергетических мощностей, а также возможностей генерации за счет энергии солнца и ветра. Эксперты, в контексте развития зеленой энергетики в Грузии и Азербайджане, уже заговорили о перспективе производства и поставок в Европу «зеленого водорода» как универсального источника энергии XXI века. Водород может транспортироваться по подводным и наземным трубопроводам, а также кораблями. Но это, понятно, пока в теории.

Конечно, «ложка хороша к обеду», но лучше поздно, чем никогда: Европа слишком долго раскачивалась с импортом азербайджанских углеводородов и носилась с идеей зеленой энергетики без особого успеха, пока, что называется, «жареный петух» не клюнул в болезненное место. Та же участвующая в проекте Венгрия на правительственном уровне приняла решение в период рождественских и новогодних праздников сократить время работы государственных учреждений для экономии тепла и электроэнергии. А в связи с нехваткой в стране энергоносителей правительство не исключает, что ему придется отменить потолок цен на бензин и дизельное топливо. Еще более жесткие меры принимаются и в других европейских странах.

А вот Азербайджан полностью обеспечивает себя электроэнергией, однако предусмотрительно приступил к строительству нескольких ветряных и солнечных электростанций: считается, что ветер в азербайджанском секторе Каспия намного сильнее, чем в других регионах вдоль каспийского побережья. Речь идет о создании не только стационарных, но и плавучих ветряных станций – они, правда, обходятся дороже, чем первые, но проблемы с их окупаемостью не предвидятся.

Во многом наращиванию генерации ветряной и солнечной энергии, как ожидается, будут способствовать территории, освобожденные от армянской оккупации. Так, достигнута договоренность с иностранными инвесторами о строительстве в Карабахе трех ветряных и солнечных электростанций суммарной мощностью 700 мегаватт. Один из этих проектов будет реализован в районе Восточного Зангезура. А в целом соответствующая программа рассчитана на три-четыре года.

Заметим, что энергия солнца и ветра – не панацея, а лишь, в определенных условиях и в определенных странах ресурс, помогающий в поддержании энергетического баланса. И хоть полезность зеленой энергии неоспорима, вопрос энергодостаточности, особенно в больших странах, она решить не может. В том числе и потому, что пока нет технологии ее сохранения, и появление таковой – дело довольно отдаленного будущего. В чем выход из положения? Скорее, в пересмотре антиатомного энергетического курса, за который, как видим, Европа сегодня поплатилась холодом, провалами в экономике, падением уровня жизни, забастовками. А, говоря коротко, причиной сегодняшнего топливно-энергетического кризиса стала несбалансированность энергетического сектора и его зависимость от принимаемых политических решений.

Зато Азербайджану повезло. Его потенциал будет использован еще масштабнее, а его роль для Европы вырастет еще больше (хоть это, в некотором роде, рискованно), когда через его территорию, а также и Грузии, увеличатся поставки нефти и газа из других государств Каспия, а собственно азербайджанская добыча возрастет.

Риски же состоят в том, что на страны, экспортирующие энергоносители, всегда нацелены чужие глаза и большие аппетиты. Кроме того, Запад ведет постоянный и бдительный мониторинг того, как далеко зашло «тюркское единство», в том числе, на почве экспорта энергоносителей.

Ирина Джорбенадзе, специально для Minval.az