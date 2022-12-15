«В Армении и других странах проводятся кампании по дискредитации Азербайджана. Для нас было важно встретиться с послами и проинформировать их из первоисточника. Звучат мысли о том, что этой акцией азербайджанские активисты хотят создать чуть ли не гуманитарный кризис в Карабахском регионе Азербайджана. Это утверждение не соответствует действительности».

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что с первого дня было заявлено, что данная акция нацелена на пресечение незаконной деятельности: «И тем самым добиться того, чтобы голос был услышан. О закрытии Лачинской дороги, которая имеет гуманитарное значение, не может идти и речи. Это еще раз подтверждают вчерашние события. На видеокадрах, размещенных в социальных сетях, видно, что миротворческий контингент использовал эту дорогу. Участники акции, а также представители полиции создали условия для этого. Кроме того, экоактивисты поделились в социальных медиа своими контактами. Участники акции и МИД Азербайджана заявили, что готовы оказать гуманитарную помощь».

Министр также отметил, что Азербайджан всегда открыт для диалога.

«Открытость Азербайджана к диалогу еще раз свидетельствует о поддержке решения этого вопроса в условиях сотрудничества. Этот подход Азербайджан продемонстрировал и ранее. В процессе прокладки альтернативной Лачынской дороги у нас была связь с местным армянским населением, был учтен ряд их просьб”, — отметил он.