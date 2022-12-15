В следующем году авиакомпания AZAL будет выполнять больше рейсов в Израиль. Об этом в интервью АПА сказал чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

«Каждую неделю AZAL будет выполнять около 8 прямых рейсов в Израиль. Этот вопрос обсуждается в эти дни. В то же время компания İsrair будет осуществлять примерно три рейса из Израиля. Значит, речь идет почти о более, чем 10 рейсах. Это большая цифра, и отражает уровень туристического потенциала обеих сторон», — отметил он.