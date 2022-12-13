Обнародован прогноз погоды на 14 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет слабый туман. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем — 8-11° тепла, ночью в Баку — 5-7° тепла, днем — 8-10 ° тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но есть вероятность, что ночью в некоторых горных районах выпадут осадки в виде мокрого снега. Местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем — 7-12° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, днем — 0-5 ° мороза.