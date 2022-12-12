Азербайджан в постконфликтный период гарантирует одинаковые, как и у граждан Азербайджана, права и свободы гражданам армянского происхождения, которые проживают на освобожденных территориях.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на встрече глав МИД стран Восточного партнерства ЕС, передает АПА.

«С этой точки зрения Конституция Азербайджана обеспечивает важную правовую базу. Диалог и расширение контактов между правительством Азербайджана и местными этническими армянами направлены на обеспечение мирного сосуществования, поощрение и поддержку процесса», — подчеркнул глава МИД Азербайджана.

«Армения до сих пор не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Таким образом Армения искусственно препятствует восстановлению коммуникационных связей, в том числе отказывается от обеспечения беспрепятственной связи между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана. Вместо этого, после провокации вдоль не делимитированного участка государственной границы в середине сентября, Армения развернула клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы подорвать повестку по нормализации. Роль определенных третьих лиц в поощрении реваншистского поведения Армении также вызывает серьезную озабоченность, потому что подталкивает Армению к усилению военных провокаций и военной риторики», — подчеркнул министр.