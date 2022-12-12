13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, которые днем постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем — 8-10° тепла, ночью в Баку — 5-7° тепла, днем — 8-10° тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана, начиная с восточных районов, местами ожидаются осадки. В высокогорных районах возможно выпадет снег. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем — 7-11° тепла, в горах ночью — 4-9° мороза, днем — 0-4 ° мороза.