Если случится блэкаут, в больницах Украины приостановят плановые госпитализации и операции.

Об этом сообщила заместитель главы Министерства здравоохранения Мария Карчевич.

«С нашей стороны даны рекомендации, если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только срочные действия, операции», — сказала Карчевич.

Чиновница заверила, что на случай блэкаута готовы два уровня заведений, которые обеспечены генераторами. К первому уровню заведений относятся те, что должны работать бесперебойно, если будет отсутствовать исключительно энергопитание. Ко второму уровню – заведения, которые будут работать в случае, если не будет и централизованного водоснабжения и отопления. В частности, речь идет об имеющих автономное отопление, уточнила Карчевич. В заведениях обоих уровней имеются генераторы и спутниковые станции Starlink, чтобы обеспечивать связь и коммуникации в экстренных ситуациях.

«И мы видим даже, когда были несколько дней существенные перебои с энергопитанием, в нашей стране ни одно заведение здравоохранения не прекратило свою работу», — рассказала она.