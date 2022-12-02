Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 2 декабря совершили визит в Шекинский район.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шеки и возложили к нему цветы.

Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Огуз-Шеки автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Также Алиевы ознакомились с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов ООО Green Factory в селе Орта Зайзид Шекинского района.

Кроме того, Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом административном здании исполнительной власти города Шеки.