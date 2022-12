Обсудили региональные проблемы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Была отмечена приверженность ЕС содействию мирным переговорам и укреплению доверия на Южном Кавказе. Рассчитываем на сотрудничество с Азербайджаном в продолжении усилий по миростроительству и региональному процветанию.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Discussed regional challenges with Azerbaijan’s FM @Bayramov_Jeyhun. Underscored EU’s commitment to facilitate peace talks and confidence building in the South Caucasus. Counting on Azerbaijan’s cooperation to continue efforts towards peace building and regional prosperity. pic.twitter.com/SojQlytMoV

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 1, 2022